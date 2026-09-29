Ο νεαρός αμυντικός και προερχόμενος από τη Λέγκια Βαρσοβίας, Θανάσης Χριστόπουλος, έκλεισε στον Ολυμπιακό εν πρώτοις για την ομάδα της Κ19.

Μπορεί να φτάσαμε 29 Σεπτεμβρίου αλλά ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ενισχύεται όπου κρίνει σκόπιμο. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για τον 18χρονο Θανάση Χριστόπουλο. Πρόκειται για παίκτη που μπορεί αριστερός μπακ, στόπερ αλλά και εξάρι. Οι βασικές του θέσεις είναι στόπερ και αριστερό μπακ. Προέρχεται από την Κ19 της Λέγκια Βαρσοβίας και ενώ είχε αναδειχθεί από τις υποδομές του Αστέρα. Αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λέγκια και ενώ είναι διεθνής με την Κ19 της Ελλάδας. Αποκτήθηκε αρχικά για την Κ19 του Ολυμπιακού.

Οι αριθμοί του Χριστόπουλου

Λέγκια Κ19: 20 ματς με 1 γκολ

Αστέρας Κ19: 3 ματς με 1 γκολ

Λέγκα Κ19 στις διοργανώσεις της UEFA: 1 ματς