Με 2η σερί εντός έδρας νίκη σε διάστημα μιας εβδομάδας, η ΑΕΛ Novibet με το 1-0 (Σαγάλ) επί του Πανσερραϊκού μετά από μήνες… ξεκόλλησε από την ουρά κάνοντας άλμα θέσεων!

Ένας «Άγγελος» έχει πάρει την ΑΕΛ Novibet και την οδηγεί στην παραμονή. Ο Άνχελο Σαγάλ, ο 32χρονος Χιλιανός διεθνής επιθετικός υπέγραψε μετά τη νίκη επί του Άρη και αυτή με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο ντέρμπι της ουράς. Ο Σαγάλ είχε ανοίξει λογαριασμό με την Κηφισιά στη Νεάπολη, όμως, η ομάδα του πήρε μόνο έναν βαθμό τότε.

Σε κάθε περίπτωση οι Θεσσαλοί πλέον δεν είναι στην ουρά. Προσπέρασαν με τη δεύτερη σερί νίκη Παναιτωλικό, Αστέρα και ΟΦΗ, ενώ πήραν απόσταση από τον Πανσερραϊκό.

Η διάταξη των ομάδων

Η ΑΕΛ Novibet σε σχηματισμό 3-4-3 είχε τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα τους Ηλιάδη, Παντελάκη, Φερίγκρα και ακραίους φουλ μπακ τους Όλαφσον, Μασόν. Σουρλής, Ατανάσοφ ήταν στα χαφ και τριάδα στην επίθεση οι Σαγκάλ, Γκαράτε, Τούπτα.

Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε με τον Τσομπανίδη στο τέρμα, δεξί φουλ μπακ ήταν ο Λύρατζης, αριστερό ο Κάλινιν και τριάδα στην άμυνα οι Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο. Στα χαφ οι Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα και δίδυμο στην επίθεση οι Καρέλης, Ιβάν στο 5-3-2.

Λίγες φάσεις, κράτησε ο Τσομπανίδης

Ο Πανσερραϊκός μπήκε πιο δυνατά στο ματς, αλλά η ΑΕΛ Novibet είχε την πρώτη καλή στιγμή. Στο 14' ο Τούπτα εξαπέλυσε δυνατό δεξί σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής κι απέκρουσε σε κόρνερ ο Τσομπανίδης.

Στο 16' φάουλ με το αριστερό εκτός περιοχής του Σαγάλ απέκρουσε προσωρινά ο Τσομπανίδης και στη συνέχεια η κεφαλιά του Γκαράτε έφυγε άουτ. Στο 28' έκανε τραγικό τελείωμα ο Σαγάλ εντός περιοχής κι έφυγε ψηλά άουτ η μπάλα.

Ο Πανσερραϊκός είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο ματς στο 39'. Ο Δοϊρανλής βρήκε τον Ριέρα, αλλά το αριστερό σουτ του Ισπανού εντός περιοχής έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 40' ο Τσομπανίδης έκανε τραγική έξοδο, όμως, η κεφαλιά του Γκαράτε έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το ημίχρονο έκλεισε με δύο ακόμα φάσεις για τους γηπεδούχους. Στο 45'+1' ο Ατανάσοφ από τα 40 μέτρα θέλησε να αιφνιδιάσει τον Τσομπανίδη, αλλά μπλόκαρε ο τελευταίος και στο 45'+2' έκανε φοβερή απόκρουση ο Τσομπανίδης σε καρφωτή κεφαλιά του Παντελάκη.

Γκολ ο Σαγάλ στα 35''

Η ΑΕΛ Novibet με το «καλησπέρα» στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε το σκορ! Στα 35'' σε σέντρα από αριστερά ο Σαγάλ έκανε την κεφαλιά, ο Τσομπανίδης απέκρουσε στη γραμμή, αλλά δεν μπλόκαρε, ο Χιλιανός φορ έπεσε πάνω στον νεαρό γκολκίπερ κι έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Κόκκινος έδωσε επιθετικό φάουλ, ωστόσο, κλήθηκε στο VAR από τους Ζαμπαλά, Φωτιά και μέτρησε το γκολ για το 1-0 των γηπεδούχων.

Ακυρώθηκαν γκολ και πέναλτι

Στο 51' ο Πανσερραϊκός επιχείρησε να ισοφαρίσει. Σουτ του Ομεονγκά κόντραρε και ο Γκελασβίλι ήταν εκτεθειμένος, ενώ στη συνέχεια πάσαρε στον Καρέλη, ο οποίος αμαρκάριστος νίκησε τον Αναγνωστόπουλο, αλλά δεν μέτρησε το γκολ.

Στο 59' ο Κόκκινος έδωσε πέναλτι για τους Σερραίους, αλλά και πάλι άλλαξε την απόφασή του μέσω VAR. Έδειξε την άσπρη βούλα για χέρι του Όλαφσον, όμως, δεν υπήρχε παράβαση.

Ο Σαραγόσα έριξε στη μάχη και το βαρύ όπλο τον Τεϊσέιρα για να αποφύγει η ομάδα του την ήττα. Ο Βραζιλιάνος σκόραρε στο 81', όμως κι αυτό το γκολ των Σερραίων ακυρώθηκε, αφού δόθηκε οφσάιντ.

Κόκκινη κάρτα

Όλα ήταν κόντρα στον Πανσερραϊκό. Το έργο των γηπεδούχων έγινε πιο εύκολο στο 96'. Ο Κόκκινος έδωσε κίτρινη για φάουλ του Μπρουκς στον Κοσονού, αλλά κλήθηκε στο VAR να δει τη φάση και τότε ακύρωσε την κίτρινη και απέβαλε τον παίκτη του Πανσερραϊκού.

MVP: Ο Άνχελο Σαγάλ σκόραρε για τρίτο σερί ματς της ΑΕΛ Novibet. Ο 33χρονος Χιλιανός επιθετικός ανέβασε την ποιότητα και οδηγεί την ομάδα στην προσπάθεια ν' αποφύγει τον υποβιβασμό.

Στο ύψος τους: Ο Παντελάκης έκανε φοβερό ματς, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Σουρλής.

Αδύναμος κρίκος: Όσο το πάλεψε ο Καρέλης, άλλο τόσο ήταν άφαντος ο έτερος επιθετικός του Πανσερραϊκού, ο Ιβάν.

Η γκάφα: Στο μοναδικό γκολ του ματς ο Τσομπανίδης δεν μπλόκαρε τη μπάλα και μοιραία το πλήρωσε. Είχε δύο καλές αποκρούσεις, αλλά και ορισμένα λάθη.

Το στραγάλι: Τρεις φορές κλήθηκε στο VAR για ν' αλλάξει απόφαση ο Κόκκινος. Άρα, δεν λες και σωστή τη διαιτησία του. Τον έσωσε το VAR. Το γκολ του Σαγάλ φαίνεται κανονικό.

Το ταμείο του GAZZETTA: Η ΑΕΛ Novibet ήταν πιο αποτελεσματική και είχε έναν ποιοτικό παίκτη τον Σαγάλ που έκρινε το ματς. Ο Πανσερραϊκός είχε τον δικό του, τον Τεϊσέιρα, αλλά υπήρχε οφσάιντ στη φάση που σκόραρε. Σε γενικές γραμμές δίκαιη η νίκη της ΑΕΛ Novibet.

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (87' Κοσονού), Φερίγκρα, Σουρλής, Ατανάσοφ (75' Χατζηστραβός), Σαγάλ (87' Πασάς), Γκάρατε (62' Ναόρ Γκόνι), Τούπτα (87' Μούργος).

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79' Μασκανάκης), Κάλινιν, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (69' Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79' Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54' Τεϊσέιρα).

