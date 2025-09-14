Βαθμολογία Stoiximan Super League: Συνεχίζουν «απόλυτοι» Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής. Συνεχίζουν «απόλυτοι» Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πρώτο τρίποντο για την Κηφισιά.
Stoiximan Super League - 3η αγωνιστική
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- ΠΑΟΚ 9
- Άρης 6
- Λεβαδειακός 4
- Κηφισιά 4
- Ατρόμητος 3
- Βόλος 3
- ΟΦΗ 3
- Παναιτωλικός 3
- ΑΕΛ Novibet 2
- Παναθηναϊκός 1
- Αστέρας AKTOR 1
- Πανσερραϊκός 0
Ματς λιγότερο έχουν ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025
- Κηφισιά - Άρης 18.00
- Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 18:00
- Βόλος - Αστέρας AKTOR 20:00
- ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 20:30
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 17:30
- Λεβαδειακός - ΟΦΗ 18:00
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00
