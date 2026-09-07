Βαθμολογικό άλμα για τον Ηρακλή μετά τη σπουδαία νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα.

Ο Ηρακλής με τη σημαντική του νίκη στην Τρίπολη κόντρα στον Astera Aktor έκανε βαθμολικό άλμα και μπήκε στην οκτάδα.

Ο Παναιτωλικός με το διπλό στη Λιβαδειά έκανε την Κυριακή το «3x3» και με το εκπληκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν βρίσκεται μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Ακολουθούν... αγκαζέ ΑΕΚ και Ολυμπιακός! Ο Παναθηναϊκός μετά τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πιάσει τους Αγρινιώτες και να βρεθεί κι αυτός στην κορυφή, εφόσον νικήσει την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά.

Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή το τριφύλλι θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό.

Η 3η αγωνιστική

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Αστέρας Aktor - Ηρακλής 0-2

H Βαθμολογία

1. Παναιτωλικός 9

2. ΑΕΚ 7

3. Ολυμπιακός 7

4. Παναθηναϊκός 6

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5. ΠΑΟΚ 6

6. Άρης 6

7. ΟΦΗ 6

8. Ηρακλής 4

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9. Bόλος Elabet 2

10. Κηφισιά 1

11. Ατρόμητος 1

12. Καλαμάτα 1

13. Αστέρας AKTOR 0

14. Λεβαδειακός 0

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά (21:15, 10/9).