Τα δυο γκολ που πέτυχε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο του αγώνα (Τζόκα, Χάμουλιτς) ήταν αρκετά για τον Βόλο ώστε να φύγει ακόμη μια φορά από το Αγρίνιο με ένα μεγάλο διπλό επικρατώντας με 2-1 του ανούσιου Παναιτωλικού.

Ο Βόλος πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στην τρέχουσα σεζόν και έκανε βαθμολογικό «σεφτέ» έπειτα από δυο ήττες. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν στην έδρα του Παναιτωλικού με 2-1, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να κάνει το 0/2 στο Αγρίνιο και να μένει στους τρεις πόντους που πήρε στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Επέστρεψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έκανε ντεμπούτο με τα κιτρινομπλέ περίπου 24 ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Γιάννης Πετράκης, όσο και ο Χουάν Φεράντο παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1. Για τον γηπεδούχο Παναιτωλικό ο Τσάβες ήταν στην εστία, με τους Αγαπάκη, Γκαρθία, Στάγιτς και Αποστολόπουλο στην άμυνα. Κόγιτς - Λουίς χαφ, Μανρίκε - Μίχαλακ εξτρέμ και ο Εστέμπαν πίσω από τον Αγκίρε.

Για το φιλοξενούμενο Βόλο ο Σιαμπάνης ήταν στην εστία, με τους Σόρια, Κάργα, Χέρμανσον και Φορτούνα μπροστά του. Μαρτίνς - Κόμπα χαφ και οι Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα πίσω από τον Χάμουλιτς.

Ο Βόλος «τιμώρησε» τις αδράνειες του Παναιτωλικού, ο Μίχαλακ έδωσε το... φιλί της ζωής

Ο Βόλος μπήκε πολύ πιο δυνατά στο πρώτο μέρος και πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου είχε πάρει προβάδισμα δυο γκολ, τα οποία μπήκα μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό. Εξαιρετική συνεργασία Τζόκα με Σόρια, το γύρισμα του δεύτερου πέρασε από όλους όμως ο Χουάνπι κράτησε την κατοχή, πέρασε την μπάλα στην περιοχή κιι έπειτα από κόντρες ο Τζόκα έκανε το 0-1 με εξ επαφής τελείωμα.

Στο 17ο λεπτό μετά από απομάκρυνση σε κόρνερ του Βόλου οι φιλοξενούμενοι «ξεδιπλώθηκαν» εξαιρετικά στην αντεπίθεση, ο Λάμπρου έβγαλε άψογη σέντρα και ο Χάμουλιτς με προβολή διπλασίασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Τα Καναρίνια μείωσαν το σκορ με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Στο 30' ο Τσάβες πέταξε την μπάλα με τα χέρια προς τον Μίχαλακ, ο Πολωνός ξεκίνησε τρομερή κούρσα ακρετά μέτρα πίσω από το κέντρο, έκανε ένα τσίμπημα, έφυγε ταχύτατα στον χώρο, απέφυγε τον Σιαμπάνη και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

«Απορρόφησε» την πίεση του Παναιτωλικού και πήρε το «διπλό» ο Παναιτωλικός

Στο δεύτερο μισο ο Παναιτωλικός έβγαλε περισσότερη ένταση και ήταν πιο κινητικός με την είσοδο του Ματσάν να συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας της μπάλας από τους Αγρινιώτες, όμως του έλειψε η ουσία.

Στο 54' ο κορυφαίος παίκτης του Παναιτωλικού, ο Μίχαλακ, έβγαλε υπέροχη σέντρα αλλά ο Αγκίρε αστόχησε με γυριστή κεφαλιά. Τα Καναρίνια κέρδισαν κάποιες στατικές φάσεις και είχαν την πρωτοβουλία, όμως παρά την υπεροχή τους δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, με την ομάδα του Χουάν Φεράντο να διαχειρίζεται το υπέρ της αποτέλεσμα.

Μέχρι το φινάλε πιο κοντά στο γκολ έφτασε ο Βόλος, καθώς στο 90+5' ο Μακνί βγήκε τετ α τετ με τον Τσάβες, τον πέρασε αλλά αστόχησε από διαγώνια θέση.

MVP: Ο Μαρτίνες έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στον άξονα, όντας ο «μετρονόμος» του Βόλου.

Στο ύψος τους: O Λάμπρου δημιούργησε αρκετά ρήγματα και έδωσε ασίστ στο γκολ του Χάμουλιτς. Από την άλλη πήγε στράφι η εξαιρετική εμφάνιση του Μίχαλακ.

Αδύναμος κρίκος: Ο Λουίς δεν ήταν σε καλή ημέρα, δεν βοήθησε στα χαφ και δικαίως αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Από την πλευρά του ούτε ο Εστεμπάν δεν κατάφερε να βοηθήσει τα Καναρίνα.

Γκάφα: Η αντίδραση του Παναιτωλικού στο δεύτερο γκολ, καθώς δέχεται φάση από δικό του κόρνερ.

Στραγάλι: Ο Τζήλος είχε πολλή δουλειά, καθώς μοίρασε πολλές κίτρινες κάρτες. Από πλευράς Βόλου υπάρχουν διαμαρτυρίες για παράβαση σε μαρκάρισμα του Αγαπάκη στον Λάμπρου, όμως διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν υπήρξε παράβαση.

Το ταμείο του Gazzetta: Δίκαιο αποτέλεσμα από τη στιγμή που ο Βόλος εξαργύρωσε με γκολ το καλό του διάστημα, ενώ ο Παναιτωλικός στο διάστημα που ήταν ανώτερος δεν κατάφερε να απειλήσει όσο θα έπρεπε.

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68′ Γαλιάτσος), Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42′ Ενκολόλο), Λουίς (46′ Ματσάν), Κόγιτς (79′ Μπουχαλάκης), Μίχαλακ, Μανρίκε, Εστεμπάν, Αγκίρε (68′ Άλεξιτς).

Βόλος (Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα (52′ Μύγας), Κόμπα, Μαρτίνες, Τζόκα (84′ Μπουζούκης), Λάμπρου (73′ Ασεχνούν), Χουάνπι (84′ Θαρθάνα), Χάμουλιτς (73′ Μακνί).