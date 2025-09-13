Mε highlight της βραδιάς τις «πρώτες» Ποντένσε - Ταρέμι (2) με γκολ, ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να κάνει το «3x3» στο πρωτάθλημα, με το 5-0 επί του Πανσερραϊκού (με δέκα από το 35') και να πάει ήρεμος στην πρεμιέρα του Champions League κόντρα στην Πάφο. Γκολ και οι Ελ Καμπί – Ορτέγα, χαμένο πέναλτι ο Γιαζίτζι, αποχώρησε τραυματίας ο Ζέλσον.

Λίγα 24ωρα πριν αρχίσει η μεγάλη ποδοσφαιρική του Champions League και το ραντεβού του Φαλήρου με την Πάφο (Τετάρτη, 17/9), ο Ολυμπιακός με ένα... χορταστικό δεύτερο ημίχρονο, όπου πέτυχε 3 γκολ κι έχασε κι ένα πέναλτι (απέκρουσε ο Τιναγίνι την εκτέλεση του Γιαζίτζι) δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει 5-0 του Πανσερραϊκού. Οι Πειραιώτες πάνε ξεκούραστοι στην πρεμιέρα των... αστεριών, ενώ το «κλου» της βραδιάς ήταν φυσικά η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος μάλιστα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά και το ντεμπούτο του Ταρέμι με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα δυο φορες!

Ο Ολυμπιακός δεν πέρασε εύκολο πρώτο μέρος απέναντι στον Πανσερραϊκό όμως στην επανάληψη έστησε το δικό του αγωνιστικό... πάρτι. Γκολάρα ο Ποντένσε και από ένα γκολ οι Ελ Καμπί, Ορτέγα και Ταρέμι (2) ενώ ο Πανσερραϊκός έπαιζε με δέκα από το πρώτο 45λεπτο μετά την αποβολή του Γκριν.

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Στο αρχικό σχήμα του Μεντιλίμπαρ ήταν ο Τζολάκης αλλά και οι Έσε και Μουζακίτης. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό είχε ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Εσε, Μουζακίτη και Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Καμπελά και φορ ο Ελ Καμπί.

Για τον Πανσερραϊκό η διάταξη σε 4-2-3-1 ήταν ως εξής: ο Τιναλίνι στην εστία, με τους Λύρατζη, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι και Τσαούση μπροστά του στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Λιάσος - Ομεονγκά οι χαφ, με τον Ζιντάν Μπαντζαγκί στο «10». Γκριν - Φαλέ οι εξτρέμ και φορ ο Ιβάν.

Οι πρώτες απειλητικές φάσεις του Ολυμπιακού, η σπουδαία επέμβαση Τζολάκη και η αποβολή του Γκριν

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα οι Πειραιώτες απείλησαν την αντίπαλη εστία από τις προσπάθειες των Ελ Καμπί και Εσε. Πλην όμως στο 11ο λεπτό ο Ζιντάν Μπαντζαγκί είχε ένα σουτ που έβγαλε εξαιρετικά με το στήθος του ο Τζολάκης έπειτα από λανθασμένη ενέργεια του Ρέτσου στη μικρή περιοχή.

Στη συνέχεια του πρώτου 45λεπτου ο Ορτέγα έσωσε τον Ολυμπιακό. Από λάθος εκτίμηση του Τζολάκη, ο Ζιντάν πήρε τη μπάλα και σε κενή εστία είδε τον Αργεντινό να του βάζει στοπ στην προσπάθειά του. Προτού συμπληρωθούν τα 35 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε φάσεις με σουτ των Εσε και Στρεφέτσα (με το σουτ του 2ου να περνάει λίγο έξω). Στο 35ο λεπτό ο Γκριν είδε σε 2ο χρόνο και μετά από τσεκάρισμα στο VAR την κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Ρέτσο. Σε πρώτο χρόνο είχε δει κίτρινη. Ο Ολυμπιακός έψαξε το γκολ στα επόμενα λεπτά με τον Εσε να βλέπει την κεφαλιά του να μπλοκάρεται έπειτα από κόρνερ του Στρεφέτσα. Και όλα αυτά σε ένα πρώτο 45λεπτο που είχε χάσει με τραυματισμό τον Ζέλσον.

Ποιός άλλος; Ο Ελ Καμπί έκανε το 1-0, ο Ορτέγα σκόραρε για το 2-0 και γκολάρα ο Ποντένσε!

Ο Ολυμπιακός στην επανάληψη έκανε το 1-0 και αρκετά γρήγορα. Στο 47ο λεπτό ο Στρεφέτσα είχε ένα σουτ που έφυγε έξω. Στο 48' ο Ορτέγα είχε καλή κίνηση και πλαγιοκόπηση βγάζοντας τη σέντρα για το κεφάλι του Ελ Καμπί για να γίνει το 1-0. Στο 56' ο Στρεφέτσα είχε κεφαλιά στα χέρια του αντίπαλου γκολκίπερ.

Στο 66' ο Ορτέγα θα έβαζε και γκολ μετά από ωραίο τελείωμά του και ενώ πήρε την πάσα από τον Καμπελά. Στο 70ό λεπτό και ενώ είχε εισέλθει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο ο Ποντένσε έβαλε γκολάρα με σουτ για το 3-0. Στο 82ο λεπτό ο Γιαζίτζι έχασε πέναλτι, το οποίο είχε κερδίσει ο Ταρέμι (μετά από πάτημα του Δοϊρανλή). Ο γκολκιπερ του Πανσερραϊκού έπεσε, μπλόκαρε τη μπάλα και αυτή βρήκε στο δοκάρι και έφυγε έξω μετά. Στο 84' ο Στρεφέτσα έκανε ένα καλό σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα. Το 3-0 τελικώς θα άλλαζε γιατί θα υπήρχε και άλλο γκολ μετά.

Δυο γκολ ο Ταρέμι στο ντεμπούτο του

Όμως με γκολ συστήθηκε και ο Ταρέμι. Δυο μάλιστα. Ο Ιρανός με πολύ ωραία κίνηση και πλασέ έγραψε το 4-0 από κοντά και στην τελευταία φάση του αγώνα το 5-0. Στη φάση του 5-0 σκόραρε έπειτα από κεφαλιά και μετά τη μπαλιά του Γιαζίτζι.

MVP: Ο Ορτέγα. Είχε ασίστ, γκολ και έσωσε την εστία των Πειραιωτών από ένα σχεδόν βέβαιο γκολ του Πανσερραϊκού. Πολύ καλό παιχνίδι ο Αργεντίνος.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ελ Καμπί για το γκολ του και φυσικά και ο Ποντένσε για τη γκολάρα του. Θετικότατα δείγματα από τους Στρεφέτσα και Καμπελά στο δημιουργικό σκέλος κυρίως. Φυσικά και ο Ιρανός Ταρέμι μπαίνει εδώ χάρις στα 2 γκολ του στο ντεμπούτο του και κέρδισε και πέναλτι εκτός των άλλων.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Γκριν. Ο παίκτης του συλλόγου του Πανσερραϊκού με την αποβολή του άφησε από νωρίς την οαμάδα του με 10 παίκτες.

Η ΓΚΑΦΑ: Εάν είναι να μπουν εδώ φάσεις είναι δύο. Η πρώτη αυτή της αποβολής του Γκριν και η 2η εκείνη του 1-0. Ο παίκτες του Πανσερραϊκού έχασαν και τον Ορτέγα και τον σκόρερ Ελ Καμπί.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σωστή η αποβολή του Γκριν από τον ρέφερι Ζαμπαλά. Αποβολή που δόθηκε έπειτα από VAR Check και άρα σε 2ο χρόνο (για τον παίκτη του Πανσερραϊκού). Το πέναλτι στον Ταρέμι δόθηκε μετά από πάτημα του Δοϊρανλή πάνω στον Ιρανό.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Δεν ήταν καλό το πρώτο 45λεπτο για τον Ολυμπιακό αλλά στην επανάληψη έκανε το δικό του αγωνιστικό... πάρτι, πήρε για τα καλά το προβάδισμα στο σκορ και θα μπορούσε να είχε βάλει και άλλα γκολ στον Πανσερραϊκό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια. Εσε (75' Σιπιόνι), Μουζακίτης, Τσικίνιο (75' Γιαζίτζι), Ζέλσον (18' λ.τρ. Στρεφέτσα), Καμπελά (69' Ποντένσε), Ελ Καμπί (69' Ταρέμι).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Ντε Μάρκο (79' Καρασαλίδης), Γκελασβίλι, Τσαούσης, Λιάσος (79' Γκιγιομέ), Ομεονγκά, Ζιντάν Μπαντζαγκί (51' Νανέλι), Γκριν, Φαλέ (85' Δοϊρανλής) Ιβάν.