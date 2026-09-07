Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ. Το απρόοπτο με τον Θωμά Στρακόσια και οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς.

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για την ΑΕΚ ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι της στ' αστέρια του Champions League. Η Ένωση το βράδυ της Τρίτης (8/9, 19:45) υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους κιτρινόμαυρους να είναι αποφασισμένοι να φανούν ανταγωνιστικοί στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ, όπως τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, ώστε στο τέλος να παίξουν περισσότερα από τα οκτώ παιχνίδια της League Phase.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει αναλύσει αρκετά την αυστριακή ομάδα, όπως κάνει άλλωστε κόντρα σε κάθε αντίπαλο, ωστόσο δεν αναμένεται να διαφοροποιήσει κάτι σε σχέση με τη φιλοσοφία του. Όπως ο ίδιος ανέφερε δεν είναι διατεθειμένος να πειράξει κάτι στην τακτική ή το στυλ της ομάδας του, επιθυμώντας οι παίκτες του να κάνουν το δικό τους παιχνίδι όπως πάντα.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στην Allwyn Arena έχοντας ένα απρόοπτο στην εστία καθώς απουσίαζε ο Θωμάς Στρακόσια. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ της ΑΕΚ είναι αμφίβολος, όπως γίνεται αντιληπτό, κάτι που σημαίνει πως αν δεν τα καταφέρει να είναι διαθέσιμος, τότε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα τον αντικαταστήσει στην εστία, με τον Ιταλό γκολκίπερ να έχει αγωνιστεί πρόσφατα στην αναμέτρηση του Κυπέλλου με τον Νέστο.

Αυτό είναι και το μοναδικό πρόβλημα που έχει ο Νίκολιτς, καθώς όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ήταν κανονικά παρόντες στην προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με τον Σέρβο τεχνικό να μην αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το ματς με τον Άρη. Οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα θα είναι στην τετράδα της άμυνας, η θέση δίπλα στον Μαρίν είναι ανοικτή με τους Κάιρινεν και Βιτάλις να τη διεκδικούν, δεξιά θα είναι ο Μάγερ, αριστερά «παίζεται» μεταξύ Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς, ενώ στην επίθεση θα ξεκινήσει ξανά το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς.