Λιούμπισιτς: «Με θάρρος για τη νίκη, δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς επέστρεψε στη γνώριμη Νέα Φιλαδέλφεια ως παίκτης της ΛΑΣΚ και μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής πρεμιέρας του Champions League με την ΑΕΚ.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς εκθείασε την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανυπομονώντας να αγωνιστεί, ως αντίπαλος αυτή τη φορά με τη φανέλα στη ΛΑΣΚ, απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Αυστροκροάτης μέσος που αγωνίζεται δανεικός από την Ένωση στην αυστριακή ομάδα μίλησε και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της League Phase του Champions League και τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να βγει με θάρρος στη θερμή έδρα της Allwyn Arena στοχεύοντας σε ένα καλό αποτέλεσμα. Κάτι που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε δεν έχει να κάνει με το προσωπικό του εγώ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Για την επιστροφή του σε γνώριμα μέρη: «Είδα οικεία πρόσωπα. Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι αύριο. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι πειθαρχημένη ομάδα, πήρε τον τίτλο πέρυσι, είναι δίκαια στο Champions League, έχει εμπειρία και τη σεβόμαστε. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τα συναισθήματά του: «Φυσικά υπάρχουν συναισθήματα. Θέλω να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό. Το σημαντικό είναι να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ».

Για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια σε σχέση και εκείνη με τη Σέλτικ στη Γλασκώβη: «Εδώ είναι πιο ζεστή, πιο θερμή. Η ατμόσφαιρα μπορεί να ανεβάσει κάθε ομάδα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Σεβόμαστε την ΑΕΚ και είμαστε επικεντρωμένοι στο ματς. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι, συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας».