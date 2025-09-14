Με τον Γιάννη Πασά να είναι χρυσή αλλαγή καθώς μπήκε στο 2-0 και πέτυχε δύο γκολ, η ΑΕΛ Novibet έφυγε από την Τρίπολη με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στον Αστέρα

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0; Η ΑΕΛ Novibet δεν παρέδωσε τα όπλα και με τον Γιάννη Πασά να γίνεται η χρυσή αλλαγή πετυχαίνοντας δύο τέρματα κατάφερε να φύγει από την Τρίπολη με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) κόντρα στον Αστέρα.

Πως; κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Αρχικά ο Σάββας Παντελίδης κατέβασε τον Αστέρα Τρίπολης με 4-2-3-1 και τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, τον Άλχο δεξί μπακ, τον Σιλά αριστερό και του Σίπτσιτς, Καστάνιο στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά χαφ ήταν οι Έντερ και Μούμο και στην τριάδα πίσω από τον προωθημένο Μακέντα ήταν οι Καλτσάς, Μπαρτόλο και Μεντιέτα.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πετράκης κατέβασε την ΑΕΛ Novibet επίσης με 4-2-3-1 και τον Μελίσσα στο τέρμα, τον Παπαγεωργίου δεξί μπακ και τον Κοβάτσεβιτς αριστερό και τους Τσάκλα και Παντελάκη στα στόπερ. Αμυντικά χαφ ήταν οι Πέρες και Ατανάσοφ και στην τριάδα πίσω από τον Τούπτα που ήταν ο κατά συνθήκη σέντερ φορ, ξεκίνησαν οι Γιούσης, Μούργος και Σαγκάλ.

Η ΑΕΛ Novibet τον έλεγχο, ο Αστέρας τα γκολ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν πιο εύστοχοι σκοράροντας δύο φορές. Για την ακρίβεια εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο τα «χαζά» λάθη των «βυσσινί» παίρνοντας έτσι ένα σημαντικό προβάδισμα. Από την πλευρά τους οι Θεσσαλοί με εξαίρεση ένα δοκάρι του Ατανάσοφ που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με την κακή εκτίμηση του Παπαδόπουλου σε κανένα σημείο δεν μπόρεσαν να απειλήσουν, έχοντας όπως αναφέραμε τον έλεγχο, αλλά όχι την τελική προσπάθεια.

Δυνατό σουτ του Καλτσά και 1-0

Στο πρώτο τέταρτο του αγώνα δεν υπήρξε κάποια φάση, καθώς στο 5' ο Μακέντα ναι μεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε και σωστά ως οφσάιντ, οπότε ήταν σαν να μην έγινε. Ουσιαστικά η πρώτη ευκαιρία ήταν στο 16' με τον Τούπτα να φεύγει στην κόντρα, αλλά ενώ είχε χώρο και χρόνο για κάτι καλύτερο έστειλε την μπάλα άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα είχαμε το 1-0 με τον Μακέντα να φεύγει ωραία αριστερά χωρίς κάποιος Θεσσαλός να τον σταματήσει, έβγαλε την σέντρα και ο Καλτσάς με δυνατό σουτ έκανε το 1-0 για τους Αρκάδες.

Το περίεργο δοκάρι και το τραγικό λάθος για το 2-0

Δύο λεπτά μετά το 1-0 οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από το 1-1 χωρίς να το πετύχουν. Για την ακρίβεια ο Ατανάσοφ έκανε ένα αδύναμο πλασέ, ο Παπαδόπουλος άφησε την μπάλα νομίζοντας πως θα βγει άουτ και αυτή σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του και ο ίδιος γλίτωσε ένα μοιραίο και μεγάλο λάθος.

Ένα λάθος που από την πλευρά του δεν γλίτωσε στο 43' ο Τσάκλα όταν έχασε την μπάλα από τον Μεντιέτα που με την σειρά του πάσαρε στον Μπαρτόλο ο οποίος απέναντι από τον Μελίσσα δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-0 για τους Αρκάδες. Στα αξιοσημείωτα η απευθείας κόκκινη που δόθηκε στον Σαγάλ στο 37', μια απόφαση που μετά από εξέταση του VAR πήρε πίσω ο Κόκκινος με την ΑΕΛ Novibet να συνεχίζει με 11 παίκτες.

Ασφυκτική πίεση στο δεύτερο και γκολ Πασά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα

Στο δεύτερο ημίχρονο από το ξεκίνημά του οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και με τον Γκαράτε να έχει δώσει άλλον αέρα στην επίθεση προσπάθησε να απειλήσει. Μια πίεση που απέδωσε καρπούς στο 69' όταν ο Γκαράτε με φοβερή σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο βρήκε τον Πασά και αυτός με κεφαλιά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα μειώσει σε 2-1. Ο ίδιος παίκτης που πέρσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Super League 2 έστειλε και στο 77' την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ σωστά ακυρώθηκε καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Λυτρωτής ο Πασάς για το 2-2 και μοναδική ευκαιρία για να δώσει τη νίκη

Η πίεση της ΑΕΛ συνεχίστηκε και απέδωσε και πάλι καρπούς στις καθυστερήσεις του αγώνα. Συγκεκριμένα στο 90+2' ο Άλχο έκανε ένα χαζό πέναλτι έχοντας απλώσει το χέρι του. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Πασάς που ευστόχησε διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Μάλιστα ο ίδιος παίκτης στην τελευταία φάση του ματς θα μπορούσε να κάνει και το 2-3 αλλά έστειλε την μπάλα άουτ με το 2-2 να μένει και την ΑΕΛ Novibet να παίρνει ένα σημαντικό βαθμό παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0.

MVP: Μπήκε στο παιχνίδι με την ομάδα του να είναι πίσω με 2-0 και με δύο γκολ έδωσε στην ΑΕΛ Novibet τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στον Αστέρα. Ε δεν γίνεται να μην είναι ο Πασάς ο πολυτιμότερος του συγκεκριμένου αγώνα.

Στο ύψος τους: Αρχικά ο Γκαράτε που και αυτός μόλις μπήκε ανέβασε όλη την ΑΕΛ. Έδωσε ασίστ για το 2-1 και συνολικά τον ένιωσε η άμυνα του Αστέρα. Εν συνεχεία ο Καλτσάς που ειδικά στο πρώτο εκτός του ωραίου γκολ που πέτυχε ήταν ο παίκτης που απείλησε περισσότερο την εστία του Μελίσσα.

Αδύναμος κρίκος: Ο Άλχο που στις καθυστερήσεις έκανε ένα τόσο χαζό πέναλτι δίνοντας το δικαίωμα στον Πασά να σκοράρει και να ισοφαρίσει.

Γκάφα: Ίδια φάση θα βάλουμε και στην γκάφα με τον παίκτη του Αστέρα να κάνει αυτό που απαγορεύεται δια ροπάλου σε όσους παίκτες αμύνονται. Να πηδάνε με απλωμένα χέρια στην μεγάλη τους περιοχή.

Στραγάλι: Ο Κόκκινος ένα λάθος έκανε, την απευθείας κόκκινη στον Σαγάλ, με τον Παπαδόπουλο να τον καλεί στο VAR και να αλλάζει την απόφασή του.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας βρέθηκε μια ανάσα από την πρώτη του νίκη, απέναντι σε μια ΑΕΛ Novibet που είχε τον έλεγχο αλλά έκανε παιδικά λάθη, αλλά λογάριαζε χωρίς τον Πασά. Ο έμπειρος επιθετικός έδειξε γιατί αναδείχθηκε πέρσι πρώτος σκόρερ στην Super League 2. Γιατί μια φάση θέλει για να σκοράρει. Στην Τρίπολη είχε δύο, πέτυχε ισάριθμα γκολ και διαμόρφωσε έτσι το τελικό 2-2.

Οι συνθέσεις

Αστέρας AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σιλά, Καστάνο, Άλχο, Γκονζάλεζ, Μουνιόθ (83′ Γιαμπλόνσκι), Μπαρτόλο (76′ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (76′ Κετού), Μεντιέτα (61′ Τσίκο), Μακέντα.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Παντελάκης, Πέρεζ (80′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Σαγάλ (80′ Χατζηστραβός), Γιούσης (58′ Γκαράτε), Μούργος (68′ Πασάς), Τούπτα (80′ Φαϊζάλ).