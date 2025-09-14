Ο Λεβαδειακός του καταπληκτικού Λοντίγκιν έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο Κοϊτά είχε τη... λύση και το γκολ που έδωσε στην Ένωση την τρίτη νίκη (0-1) στο πρωτάθλημα σε ισάριθμα ματς!

Η ΑΕΚ το έπιασε από εκεί που το είχε αφήσει με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και περνώντας νικηφόρα με 0-1 από τη δύσκολη έδρα του Λεβαδειακού έκανε το 3/3. Οι αλλαγές του Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος και το δυνατό σουτ του Κοϊτά στο 69' έδωσαν τη λύση για τους κιτρινόμαυρους απέναντι στην καλοδουλεμένη και επικίνδυνη ομάδα των Βοιωτών, με τον Στρακόσα να έχει δύο μεγάλες επεμβάσεις. Οι κιτρινόμαυροι στο δεύτερο μέρος έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να τελειώσουν το ματς πέφτοντας πάνω στον εξαιρετικό Λοντίγκιν, αλλά το γκολ του Κοϊτά τελικώς τους αρκούσε για να φύγουν με το τρίποντο από τη Λιβαδειά παρουσία 3.000 φίλων τους. Ντεμπούτο για Γκρούγιτς και Καλοσκάμη.

Λεβαδειακός – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Για τον Λεβαδειακό ο Βίκος Παπαδόπουλος επέλεξε τον Λοντίγκιν στο τέρμα, τους Βήχο, Χάνα, Λιάγκα και Τσάπρα στην άμυνα, τους Τσοκάι, Τσιμπόλα και Κωστή στη μεσαία γραμμή, τους Παλάσιος και Λαγιούς στα άκρα και τον Όζμπολτ προωθημένο. Τον Γιόβιτς αποφάσισε να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν είχε εκπλήξεις στις επιλογές του στο αρχικό σχήμα. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, με τους Μαρίν και Πινέδα δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Κουτέσα ξεκινάει στην αριστερή πτέρυγα, ο Ελίασον στη δεξιά και ο Μάνταλος κινείται πίσω από τον Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά, αλλά ο Λεβαδειακός θα μπορούσε να πάρει ακόμα και το προβάδισμα

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του ματς επιχειρούσε να απειλήσει κυρίως από τα άκρα, έχοντας γρήγορες συνεργασίες και κλέβοντας μπάλες, μπαίνοντας δυνατά στην αναμέτρηση. Ένα γυριστό του Ρέλβας στο 8' μετά από κόρνερ βρήκε στα σώματα, με τον Λεβαδειακό να απαντάει τρία λεπτά αργότερα με διαγώνιο συρτό σουτ του Βήχου που πέρασε άουτ. Οι κιτρινόμαυροι είχαν τη μεγαλύτερή τους στιγμή στο 19' με τον Κουτέσα ο οποίος από πλάγια πέρασε τον Τσάπρα αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λοντίγκιν που έβγαλε σε κόρνερ. Ο γκολκίπερ του Λεβαδειακού είχε απάντηση και στο 28' στην επικίνδυνη σέντρα σουτ του Ελίασον, με τους Βοιωτούς πάντως στη συνέχεια να παίρνουν το πάνω χέρι και να είναι εμφανώς καλύτεροι.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους εκμεταλλευόμενοι και τα κενά που άφηναν οι γραμμές της ΑΕΚ στο γήπεδο και θα μπορούσαν να είχαν πάρει ακόμα και το προβάδισμα. Στο 29' ένα ξερό σουτ του Κωστή πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Στρακόσα μπλόκαρε το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος. Η μεγαλύτερη στιγμή για τον Λεβαδειακό ήρθε στο 36' με τον Παλάσιος να βγαίνει τετ-α-τετ από πλάγια θέση, αλλά τον Στρακόσα να διαβάζει τη φάση να του κλείνει το οπτικό πεδίο, κάνοντας μια κομβική απόκρουση, ενώ στο ριμπάουντ ο Όζμπολτ σούταρε πάνω στο σώμα του Μουκουντί.

Η σουτάρα του εκπληκτικού Κοϊτά και οι αλλαγές του Νίκολιτς έφεραν το 3/3 για την ΑΕΚ

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ είχε τεράστια διπλή ευκαιρία σε στατική φάση στο 47'. Μετά από κόρνερ, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, ο Λοντίγκιν απέκρουσε και στο ριμπάουντ ο Μουκουντί έβαλε την προβολή, αλλά ο Τσάπρας έσωσε τον Λεβαδειακό πάνω στη γραμμή. Η Ένωση είχε βρει ξανά ρυθμό και ήταν αυτή που ήταν πιο επιθετική με τον Γιόβιτς μάλιστα στο 53' να βρίσκει δίχτυα από κοντά μετά τη σέντρα του Ρότα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε καθώς ο Σέρβος είχε βρει την μπάλα με το χέρι.

Δύο λεπτά αργότερα ο Κωστή κέρδισε φάουλ στην προσπάθειά του να φτάσει προς την περιοχή και στην εξέλιξη της φάσης ενώ ο Παπαπέτρου είχε σφυρίξει, ο Λεβαδειακός βρήκε δίχτυα με τους κιτρινόμαυρους να έχουν σταματήσει, κάτι που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για το γεγονός ότι δεν άφησε το πλεονέκτημα στη φάση. Μετά τη μία ώρα αγώνα ο Νίκολιτς πέρασε Ζίνι και Κοϊτά αντί Κουτέσα και Μαρίν, μετατρέποντας τον σχηματισμό σε 4-4-2, ενώ λίγο νωρίτερα ο Παπαδόπουλος είχε ρίξει τον Βέρμπιτς στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ με μια ακόμα στατική φάση άγγιξε το γκολ στο 66' όταν ο Μάνταλος έφερε γλυκά την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Ρέλβας από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο.

Στο 69' όμως η ΑΕΚ εκμεταλλευόμενη μία ακόμα στατική φάση, στην οποία έπαιξαν ρόλο οι αλλαγές του Νίκολιτς, κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Ζίνι κέρδισε φάουλ σε εξαιρετική θέση στο ημικύκλιο, ο Ελίασον πάτησε την μπάλα για τον Κοϊτά και αυτός με ένα «τούβλο», όπως και πέρυσι στο ίδιο γήπεδο, άνοιξε το σκορ για την Ένωση γράφοντας το 0-1. Ο Νίκολιτς πέρασε τον Λιούμπισιτς αντί του Μάνταλου στον άξονα, με την ΑΕΚ να φτάνει μια ανάσα από ένα δεύτερο γκολ στο 79'. Ο Κοϊτά γύρισε, ο Ζίνι από κοντά πλάσαρε, αλλά ο Λοντίγκιν είπε «όχι» κρατώντας στο ματς τον Λεβαδειακό.

Οι Γκρούγιτς και Καλοσκάμης έκαναν το ντεμπούτο τους μπαίνοντας αντί των Γιόβιτς (που έδειξε να έχει πρόβλημα) και Ελίασον, με τον Λοντίγκιν στο 82' να κάνει ακόμα δύο τεράστιες επεμβάσεις σε τετ-α-τετ με τον Ζίνι και σε διαγώνιο σουτ του Κοϊτά. Η ΑΕΚ δεν βρήκε δεύτερο γκολ, στο 89' χρειάστηκε τον Στρακόσα να κάνει μια σπουδαία επέμβαση σε πλασέ του Βέρμπιτς και η Ένωση με το 0-1 έφυγε νικηφόρα από τη Λιβαδειά κάνοντας το 3/3.

MVP: Ο Κοϊτά, ο οποίος σκόραρε το τέρμα της νίκης, δίνοντας παράλληλα επιθετική πνοή στην ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τις ενέργειές του.

Στο ύψος τους: Ο Λοντίγκιν με τις σπουδαίες επεμβάσεις του απέτρεψε στην ΑΕΚ από το να σκοράρει δεύτερο τέρμα. Από πλευράς κιτρινόμαυρων, ο Στρακόσα συνέχισε τις σταθερότατες εμφανίσεις του κάνοντας δύο σημαντικές επεμβάσεις για να κρατήσει το μηδέν στην εστία του, ενώ και ο Ζίνι εκτός από τον Κοϊτά που μπήκε αλλαγή έδωσε ενέργεια επιθετικά στην Ένωση.

Αδύναμος κρίκος: Η αναποτελεσματικότητα των παικτών της ΑΕΚ έκανε ξανά την εμφάνισή της, αλλά δεν κόστισε στους κιτρινόμαυρους.

Η γκάφα: Το τείχος του Λεβαδειακού άνοιξε στο σουτ του Κοϊτά, με την μπάλα να περνάει και να καταλήγει στα δίχτυα του Λοντίγκιν.

Το στραγάλι: Ο Παπαπέτρου δεν είχε κάποια δύσκολη φάση. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από πλευράς Λεβαδειακού στη φάση του δευτέρου μέρους για το γεγονός ότι δεν άφησε το πλεονέκτημα στο φάουλ πάνω στον Κωστή με τους Βοιωτούς να βρίσκουν δίχτυα στη συνέχεια. Στη συγκεκριμένη φάση οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν σταματήσει έχοντας ακούσει το σφύριγμα του Παπαπέτρου για φάουλ.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ συνέχισε νικηφόρα κάνοντας το 3/3 με διπλό σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως αυτή του Λεβαδειακού. Η Ένωση ανέβασε σημαντικά την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και με τις αλλαγές του Νίκολιτς και το δυνατό σουτ του Κοϊτά βρήκε τη λύση για να φύγει με το διπλό από τη Λιβαδειά. Οι κιτρινόμαυροι θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει και δεύτερο τέρμα χάνοντας σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά το 0-1 ήταν τελικά αρκετό κόντρα στην επικίνδυνη και οργανωμένη ομάδα των Βοιωτών.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα (73' Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (88' Πεντρόσο), Λαγιούς (58' Βέρμπιτς), Όζμπολτ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (63' Κοϊτά), Πινέδα, Κουτέσα (63' Ζίνι), Ελίασον (81' Καλοσκάμης), Μάνταλος (73' Λιούμπισιτς), Γιόβιτς (81' Γκρούγιτς)