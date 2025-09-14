Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 μόλις στο 24' επί του ΟΦΗ στη Λεωφόρο, αλλά εν συνεχεία έχασε πέναλτι, είδε τον Νους να μειώνει στο 76' και τελικά πήρε αγχωτικό, αλλά πολύτιμο τρίτο σερί τρίποντο στη Stoiximan Superleague.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο (1-2) απέναντι στον ΟΦΗ, αν και έκανε… ντέρμπι το τελευταίο εικοσάλεπτο του αγώνα, που θα μπορούσε να το έχει «καθαρίσει» από πολύ νωρίς.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Για τον ΟΦΗ δεν ήταν ένα κλασικό εντός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα του Ηρακλείου δεν είχε τον κόσμο στο πλευρό της, το ματς δεν γινόταν καν σε κρητικό έδαφος, λόγω της τιμωρίας των δύο αγωνιστικών, με τον Μίλαν Ράσταβατς να διατηρεί την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με αυτή της πρεμιέρας κόντρα στον Πανσερραϊκό, να εμπιστεύεται από την αρχή τον πιο έτοιμο Κρίζμανιτς και να διατηρεί τον Φούντα πίσω από τον φορ στο 4-2-3-1.

Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε στην άδεια Λεωφόρο με στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον κρατούσαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League

Πριν από την σέντρα ο «Δικέφαλος» είχε να διαχειριστεί τις δυο σημαντικές απουσίες αυτές των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ, που δεν μπορούν απαρατήρητες για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχει δείξει Ρουμάνος τεχνικός αμφότεροι έχουν αποτελέσει βασικές του επιλογές λόγω της αγωνιστικής κατάστασης στην οποία είχαν βρεθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν πήρε φανέλα βασικού και ξεκίνησε δίδυμο με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της αμυντικής γραμμής, ενώ Δημήτρης Πέλκας ήταν αυτός που αντικατέστησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο ρόλο του επιτελικού μέσου, με τον Τάισον να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεκινάει στη φυσική του θέση, αυτή στα δεξιά της ασπρόμαυρης επίθεσης.

Κυρίαρχος ΠΑΟΚ από το πρώτο λεπτό

Το πρώτο 45λεπτο ανήκε εξ ολοκλήρου στον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» απ’ το βορρά αντιμετώπισαν εύκολα την προσπάθεια των παικτών του ΟΦΗ να χτυπήσουν στη μετάβαση και το κυριότερο βρήκαν πολύ γρήγορα το γκολ από τον Οζντόεφ που άλλαξε τις ισορροπίες στο χορτάρι.

Για ένα ακόμη παιχνίδι το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ έκανε τη διαφορά για τον «Δικέφαλο». Ο Ρώσος σκόραρε στο 10ο λεπτό και άνοιξε το σκορ (0-1), ενώ ήταν αυτός που έκλεψε και πάσαρε στον Πέλκα για το 0-2. Οι παίκτες του Λουτσέσκου κυριάρχησαν στα περισσότερα κομμάτια του 45λεπτου και με εξαίρεση τη φάση του 16ου λεπτού, όταν ο Κρίζμανιτς σκόραρε στο δεύτερο δοκάρι από το γύρισμα του εκτεθειμένου Μπόρχα Γκονζάλες, δεν αντιμετώπισαν άλλα σοβαρά προβλήματα. Κράτησαν τους γηπεδούχους μακριά που έβρισκαν τρόπο απειλής με μακρινά σουτ, όπως αυτά του Σενγκέλια και του Νους.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 7 τελικές προσπάθειες και θα μπορούσε να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ με τις χαμένες ευκαιρίες του Τάισον και του Πέλκα.

Πρωταγωνιστής ο… Χριστογεώργος

Το β’ μέρος ξεκίνησε, ουσιαστικά, με την αποβολή του Χριστογεώργου, ο οποίος «σώθηκε» από τον εκτεθειμένο ώμο του Γιακουμάκη. Ο γκολκίπερ του ΟΦΗ ανέτρεψε εκτός περιοχής τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, ωστόσο όπως φάνηκε στο ημιαυτόματο οφσάιντ είχε τα πόδια πίσω από το κέντρο, αλλά ο ώμος ήταν εκτεθειμένος, με αποτέλεσμα ο Ευαγγέλου να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα.

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έμεινε στο ματς και στο 66ο λεπτό απέκρουσε το (κακά εκτελεσμένο) πέναλτι του Ζίβκοβιτς (το κέρδισε ο ΠΑΟΚ για το χέρι του Νους), που θα μπορούσε να έχει τελειώσει οριστικά το ματς στο οποίο μπήκαν οι τυπικά γηπεδούχοι με το σουτ στην κίνηση του Νους μειώνοντας σε 1-2 στο 75ο λεπτό.

MVP: Ο Μάγκομεντ Οζντόεφ έκανε τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Μεϊτέ από τους νικητές και ο Νους από τους ηττημένους ήταν

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Πολύ λίγα πράγματα πήρε ο ΟΦΗ από τον νεαρό Θεοδοσουλάκη και τον έμπειρο Σενγκέλια.

Η ΓΚΑΦΑ: Η λάθος πάσα με πολύ αφέλεια του Φούντα στη φάση όπου ο Οζντόεφ κλέβει ψηλά την μπάλα, πασάρει στον Πέλκα για το 0-2 του ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ευαγγέλου είδε το ημιαυτόματο να υποδεικνύει σε θέση οφσάιντ τον Μπόρχα και τον Γιακουμάκη σε αντικανονική θέση στη φάση της κόκκινης κάρτας που έδειξε αρχικά στον Χριστογεώργο. Σωστή και η υπόδειξη πέναλτι στο χέρι του Νους.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ ένα ματς που θα μπορούσε να το έχει κερδίσει πολύ πιο εύκολα, το έκανε… ντέρμπι στο τελευταίο εικοσάλεπτο, ωστόσο αυτή τη φορά κατάφερε να διαχειριστεί πολύ σωστά την πίεση που του άσκησε ο ΟΦΗ στο φινάλε της αναμέτρησης.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μπόρχα, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος (69’ Νέιρα), Ανδρούτσος, Φούντας (69’ Ράκονιάτς), Σενγκέλια (89’ Αποστολάκης), Νους (91’ Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (46’ Σαλσέδο)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67’ Ιβανούσετς), Τάισον (89’ Καμαρά), Γιακουμάκης (67’ Τσάλοφ).