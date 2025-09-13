Στην πρεμιέρα του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του, ο Αρης με ανατροπή πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι και επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου. Ντούντου και Μορόν τα γκολ των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης, οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με τον Τζοβάρα.

Ο Άρης πέτυχε ολική ανατροπή (1-2) στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων» χάρη στο εκπληκτικό γκολ του Βραζιλιάνου Ντούντου αλλά και το «φονικό» ένστικτο του Λορέν Μορόν καθώς οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με το υπέροχο γκολ του Τζοβάρα.

Προφανώς αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στο Περιστέρι καθώς ο Άρης ήταν συντριπτικά ανώτερος από τον Ατρόμητο και δεν έχασε την ψυχραιμία του όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 18ο λεπτό από την τρομερή εκτέλεση του Τζοβάρα. Οι «κίτρινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ισοφάρισαν με το εκπληκτικό τέρμα του Βραζιλιάνου Ντούντού και ολοκλήρωσαν τη δουλειά με τον Λορέν Μορόν στο πρώτο γκολ του Ισπανού στη φετινή Stoiximan Superleague.

Έτσι έπαιξαν…

Η απόφαση του Μανόλο Χιμένεθ να προχωρήσει σε βαθιές τομές στην 11αδα μάλλον προκάλεσε έκπληξη. Σε σχηματισμό 4-3-3 με τον Κώστα Γαλανόπουλο μπροστά από τους Μόντσου-Ράτσιτς με σκοπό να συμβάλλει στο pressing ψηλά βοηθώντας τον Λορέν Μορόν καθώς ο Ντούντσου επέστρεψε στη δράση και στην αριστερή πλευρά έπειτα από μεγάλο διάστημα ενώ ο Μορουτσάν είχε ρόλο (κατά συνθήκη) δεξιού winger. Ντεμπούτο έκανε και ο Σωκράτης Διούδης κάτω από τα δοκάρια ενώ στην αμυντική τετράδα, Τεχέρο και Μεντίλ ήταν οι πλάγιοι full back και οι Φαμπιάνο-Άλβαρο οι δύο στόπερ.

Ο Λεωνίδας Βόκολος επέλεξε σχηματισμό με τετράδα στην άμυνα με τους Κίνι, Ούρουνεν στα άκρα και Σταυρόπουλο, Μανσούρ στο κέντρο αυτής. Τσιγγάρας και Μίχορλ ήταν οι δύο αμυντικοί μέσοι έχοντας μπροστά τους τον Γιουμπιτάνα καθώς Παλμεζάνο και Τζοβάρας ήταν στις πτέρυγες και ο Οζέγκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Μία φάση ο Ατρόμητος, τρομερό γκολ ο Τζοβάρας

Ο Άρης είχε έλεγχο ρυθμού, κατοχής μπάλας αλλά και ισορροπία στον άξονα, όχι όμως και τον βαθμό επιθετικότητας που θα ήθελε ο προπονητής του. Ο Ατρόμητος μάλλον επιδίωξε τον παθητικό ρόλο «σημαδεύοντας» τις κόντρα επιθέσεις και τις ανισορροπίες του αντιπάλου στο transition παιχνίδι αλλά το παιχνίδι με τις μεγάλες «μπάλες» στην πλάτη της άμυνας του Άρη, μάλλον δεν του βγήκε. Ωστόσο… του βγήκε η πρώτη ή μάλλον μοναδική φάση του στο πρώτο ημίχρονο. Στο 18ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ και το πρώτο σουτ του Σταυρόπουλου, ο Διούδης έσωσε μεν αλλά ο Τζοβάρας με τρομερή εκτέλεση από εξαιρετικά πλάγια θέση πέτυχε ένα υπέροχο γκολ (1-0).

Η ντρίμπλα του Μεντίλ και η «γκολάρα» του Ντούντου

Δίχως να χάσει την ψυχραιμία του, ο Άρης διατήρησε τον ρόλο του στο παιχνίδι. Στο 20ο λεπτό ο Μόντσου θα μπορούσε να είχε πασάρει από μια εκτέλεση από πολύ πλάγια θέση εντός της περιοχής όπως και στο 23’ ο Φαμπιάνο επιδίωξε να σκοράρει με… λάθος πόδι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μόντσου και βρισκόμενος «φάτσα» με την εστία. Μέχρι το 33ο λεπτό, ο Χαμζά Μεντίλ ήταν εκ των αρνητικών πρωταγωνιστών του Άρη αλλά σ’ εκείνη τη στιγμή έκανε τρομερή ντρίμπλά, πλαγιοκοπώντας την άμυνα του Ατρόμητου και ο Ντούντου φοβερή ψιλοκρεμαστή εκτέλεση (1-1). Ο Άρης έψαξε το δεύτερο γκολ με μια εκτέλεση του Λορέν Μορόν από πλάγια θέση, τελικώς όμως δεν άλλαξε κάτι έως το τέλος του ημιχρόνου.

Ο Λορέν Μορόν χτύπησε για την ανατροπή

Το σκηνικό δεν άλλαξε στις αρχές του δεύτερου μέρους καθώς ο Άρης έκανε ακόμη εντονότερη την πίεσή του φτάνοντας στο σημείο να είχε έως και πέντε παίκτη κοντά στην περιοχή του Ατρόμητου. Στο 55’ το πόδι του Σταυρόπουλου διέκοψε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα στην εκτέλεση του Μόντσου. Δύο λεπτά αργότερα όμως, οι «κίτρινοι» δικαιώθηκαν καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη κεφαλιά του Ράτσιτς, ο Λορέν Μορόν ολομόναχος στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-2). Στο 63’ οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα σημαντική στιγμή με το σουτ του Μορουτσάν από το ημικύκλιο της περιοχής.

Η επιστροφή του Πιόνε Σίστο

Στην πρώτη παρέμβασή του στο παιχνίδι, ο Μανόλο Χιμένεθ ενεργοποίησε τον Πιόνε Σίστο (έπειτα από επτά μήνες) αντικαθιστώντας τον Κώστα Γαλανόπουλο. Ο Ατρόμητος υποχρεωτικά άλλαξε την αγωνιστική λογική του επιδιώκοντας να πάρει μέτρα στο γήπεδο αλλά δεν ήταν απειλητικός με εξαίρεση ένα σουτ του Γιουμπιτάνα στο 69’. Ο Ισπανός προπονητής έκανε και τακτικές αλλαγές στο 75’ με την είσοδο των Φαντιγκά, Γιαννιώτα, βάζοντας στον άξονα τον Σίστο. Ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα μπαίνοντας στα τελευταία δέκα λεπτά της κανονικής διάρκειας.

Αυτό είδε ο Λεωνίδας Βόκολος και οδηγήθηκε στο πρώτο ρίσκο του με την είσοδο στον αγώνα του Φαν Βέερτ αντί του Τσιγγάρα βάζοντας δεύτερο επιθετικό στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι πήραν την μπάλα στα πόδια τους στα τελευταία λεπτά αναζητώντας τρόπο δημιουργίας φάσης καθώς ο Άρης προφανέστατα προσπάθησε να διαφυλάξει το υπέρ του σκορ. Και το κατάφερε με ευκολία καθώς ο Ατρόμητος δεν είχε ουσιαστική φάση αν και άσκησε έντονη πίεση. Επί τούτου φρόντισε ο Φαμπιάνο ο οποίος τελείωσε όλες τις φάσεις όπου η μπάλα ήταν ψηλά. Ίσα-ίσα που ο Γιαννιώτας έχασε μοναδική στιγμή για να κλειδώσει το παιχνίδι στο 90+4 χάνοντας το κοντρόλ απέναντι στον Χουτεσιώτη.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Κίνι (Ατρόμητος), Μεντίλ, Μόντσου (Άρης)

Ο MVP: Και μόνο για το υπέροχο γκολ που σημείωσε, την έμπνευση της ψιλοκρεμαστής εκτέλεσης, ο Ντούντου κερδίζει αυτόν τον τίτλο.

Στο ύψος τους: Πολύ καλό παιχνίδι από τον Μόντσου, ενώ ο Γαλανόπουλος ανταποκρίθηκε στην εντολή της πίεσης ψηλά. Ο Μεντίλ ήταν άλλος παίκτης μετά το 33’ και την ενέργειά του στο γκολ του Άρη ενώ ο Φαμπιάνο «καθάρισε» ένα σωρό φάσεις.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Γενικώς ο Ατρόμητος ήταν ακίνδυνος και μπερδεμένος. Στον άξονα χάθηκε ολοκληρωτικά η μάχη.

Η «γκάφα»: Δεν υπήρξε το μεγάλο λάθος. Η άμυνα του Ατρόμητου έχασε τον Μορόν στο 2ο γκολ του Άρη.

Το «στραγάλι»: Καλή διαιτησία από τον Φωτιά με εξαίρεση δύο λεπτά στο πρώτο ημίχρονο όπου αφήνοντας ένα σκληρό μαρκάρισμα, ακολούθησαν άλλα τέσσερα!

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης ήταν συντριπτικά ανώτερος από τον Ατρόμητο έχοντας απόλυτο έλεγχο του ρυθμού του αγώνα έως το 80’. Οι γηπεδούχοι αν και προηγήθηκαν στη μοναδική ουσιαστική στιγμή τους, χάθηκαν για 65 λεπτά στο γήπεδο και «ξύπνησαν» στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μίχορλ, Τσιγγάρας (82’ Φαν Βέερτ), Παλμεζάνο (63’ Μουντουσάμι), Τζοβάρας (71’ Παπαδόπουλος), Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος (56’ Σίστο), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (75’ Φαντιγκά), Μορόν (90’ Καντεβέρε), Ντούντου (75’ Γιαννιώτας).