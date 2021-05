Αν οι σπίκερ στην Αγγλία, την Ελλάδα και κάθε χώρα που μεταδίδει Premier League «πορώθηκαν» μετά το ιστορικό buzzer-beater του Άλισον στο 90+5’, τότε είναι εύκολο να υποθέσει κανείς τι συνέβη στους σπίκερ της Βραζιλίας, της πατρίδας του κίπερ της Λίβερπουλ, όπου ως γνωστόν οι πανηγυρισμοί των γκολ συνοδεύονται από «τρελά» επιφωνήματα.

Στην περίπτωση του Πάουλο Αντράντε, δημοσιογράφου που μετέδωσε το ματς για λογαριασμό του «ESPN Brazil», το αποτέλεσμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ο Βραζιλιάνος σπίκερ χάρισε μια μυθική περιγραφή, «τρελαμένος» από το ανεπανάληπτο γκολ του συμπατριώτη του τερματοφύλακα και αναμενόμενα έγινε viral στο twitter.

Δυναμώστε τον ήχο και… απολαύστε:

Getting goosebumps listening to @_paulo_andrade_’s commentary of Alisson’s goal on @espnbrasil pic.twitter.com/UbKylP7dkZ

— ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2021