Νόιερ σε Άλισον: «Τι γκολ φίλε μου»! (pics)

Ανάμεσα στους Νόιερ και Άλισον φαίνεται ότι υπάρχει μια σχέση τρομερής εκτίμησης και αλληλοσεβασμού του ενός προς τον άλλον.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας στο παρελθόν έχει μιλήσει για τον Γερμανό συνάδελφό του και του έχει αναγνωρίσει τις τρομερές ικανότητες και όλα όσα έχει προσφέρει εκείνος στην Μπάγερν Μονάχου.

Τώρα ήταν σειρά του Νόιερ να «ποστάρει» στα social media για τον Άλισον και να τον συγχαρεί για το τρομερό γκολ που πέτυχε στο 95' της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Γουέστ Μπρομ διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για τους «κόκκινους».

Manuel Neuer enjoyed that one from Alisson pic.twitter.com/ribYrMWBoh

Neuer and Alisson is one of those friendships you don't expect pic.twitter.com/XkxXEa3l0L

— Dixon (@bayernDixon) May 16, 2021