Ο Ολλανδός χαφ που μένει ελεύθερος στο φινάλε της σεζόν και δεν πρόκειται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, ίσως επηρεασμένος και από αυτό το γεγονός, έδειξε πως έχει χάσει το πάθος του για τους «κόκκινους».

Ο Άλισον στο 95' χάρισε μια σπουδαία νίκη με τρομερό γκολ για να καταφέρει η ομάδα να διεκδικήσει μέχρι τέλους την παρουσία στο επόμενο Champions League και ο Βαϊνάλντουμ ήταν... χαλαρός.

I’ve seen Mo Salah celebrate his numerous goals but none surpasses his celebration of Alisson’s winner. That’s why it baffles me when some keep banging on about his commitment to Liverpool. Keep an eye on Wijnaldum though pic.twitter.com/f3JeqPFknP

— The 39th Game (@FunkyNab) May 17, 2021