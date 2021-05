Η φετινή σεζόν είναι με διαφορά η πιο δύσκολη που έχει περάσει στο Μέρσεϊσαϊντ ο Άλισον. Τόσο η απότομη πτώση συνολικά της περσινής πρωταθλήτριας Λίβερπουλ, όσο και οι τραυματισμοί και τα μεμονωμένα λάθη έριξαν τη φόρμα του στη διάρκεια της περιόδου. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί και τίποτα δεν θα μπορούσε να τα κάνει όλα πιο δύσκολα, από τον πόνο της απώλειας ενός δικού σου ανθρώπου. Και ο Βραζιλιάνος κίπερ το βίωσε στο έπακρο, χάνοντας τραγικά και άδικα τον 57χρονο πατέρα του τον περασμένο Φεβρουάριο, ο οποίος πνίγηκε κολυμπώντας σε λίμνη κοντά στο Πόρτο Αλέγκρε.

Έκτοτε, ο κίπερ των Reds κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει τον στόχο της τετράδας. Και ως προς αυτό, το δικό του γκολ που πέτυχε σαν από μηχανής θεός με φοβερή κεφαλιά κι έδωσε τη νίκη επί της Γουέστ Μπρομ στο 90+5’, ίσως αποδειχθεί υπερπολύτιμο.

Τα συναισθήματα, λοιπόν, μετά από ένα τόσο ιστορικό τέρμα, το πρώτο της καριέρας του αλλά και της 129ετούς ιστορίας της Λίβερπουλ από τερματοφύλακα, δεν θα μπορούσαν να φιλτραριστούν στη συνέντευξη που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά τη λήξη του ματς.

Εμφανώς φορτισμένος και με δάκρυα στα μάτια, ο Άλισον αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο του πατέρα και του αφιέρωσε το γκολ, δηλώνοντας σίγουρος ότι τον παρακολούθησε από εκεί ψηλά και πανηγύρισε μαζί του.

«Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Παίζω ποδόσφαιρο από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, μαζί με τον πατέρα μου. Εύχομαι να ήταν εδώ και να με δει, αλλά είμαι σίγουρος ότι με είδε από ψηλά με τον Θεό στο πλευρό του και πανηγυρίζει για μένα».

"I hope he was there to see it with God on his side celebrating"

"I don't know how to celebrate!"

A fantastic interview with Alisson, who dedicates his sensational last-minute goal to his father who passed away earlier this year pic.twitter.com/4w2HsbaO16

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 16, 2021