Οι «κόκκινοι» διατήρησαν ακέραιες τις ελπίδες τους για παρουσία στο επόμενο Champions League χάρη στον απο μηχανής Θεό που είχε και βοήθεια από ψηλά, από τον πατέρα του, για να πετύχει το τρομερό γκολ στο 95'.

Στον πάγκο της Λίβερπουλ άπαντες ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς με τις φωνές τους ν' ακούγονται δυνατά και τις στιγμές να είναι ανεπανάληπτες.

