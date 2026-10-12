Αιματηρό ήταν το τρίτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, με απολογισμό δέκα συλλήψεις και έναν τραυματισμένο αστυνομικό μετά το φινάλε.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε παρέλαση στο «Άνφιλντ» στο σπουδαίο ραντεβού με τη Λίβερπουλ, αφού χάρη σε ένα εξαιρετικό δεύτερο μέρος επικράτησε 3-0 και παρέμεινε στην κορυφή της Premier League.

Ήταν η δική της απάντηση εντός του γηπέδου για τα... μύρια όσα που έχει ακούσει λόγω του σκανδάλου με τις οικονομικές παραβιάσεις, τις οποίες οι οπαδοί της Λίβερπουλ φρόντισαν να επαναφέρουν στο προσκήνιο μέσω πανό που ανάρτησαν στο γήπεδο.

Η ατμόσφαιρα ήταν αναμενόμενα τεταμένη από την αρχή του αγώνα και οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε δέκα συλλήψεις μετά το φινάλε. Κατά τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας μάλιστα υπήρξε σοβαρός τραυματισμός ένστολου, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, ο δράστης συνελήφθη από τις δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίες προχώρησαν σε ακόμα πέντε συλλήψεις για συνθήματα που αναφέρονται σε τραγικά γεγονότα.

Παράλληλα, ένας οπαδός συνελήφθη ως ύποπτος για μέθη, ένας ως ύποπτος για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο και δυο ακόμη για συμμετοχή σε συμπλοκή.