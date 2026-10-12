Βίντεο δείχνει τον Τζίτζι Ντοναρούμα να κατευθύνεται προς το μέρος φίλων της Λίβερπουλ που τον φώναζαν «κλέφτη», μετά το παιχνίδι με τη Μάνστεστερ Σίτι (0-3).

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να απάντησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, επικρατώντας -σχετικά- εύκολα με 0-3 της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για την 6η αγωνιστική της Premier League (έκανε το 6/6), ωστόσο φαίνεται πως ο Τζίτζι Ντοναρούμα δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει και τόσο την ψυχραιμία του, αναφορικά με τα όσα... άκουσε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας, που έφτασε τα 3 clean sheets την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε επίπεδο αγγλικής λίγκας, δεν μπόρεσε να αφήσει τα σχόλια των φίλων των ''Reds'', μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Οι οπαδοί της ομάδας του Άντονι Ιραόλα φώναζαν ρυθμικά τη λέξη «κλέφτες» όσο εκείνοι (σσ οι ποδοσφαιριστές) έφευγαν για τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, ο υψηλόσωμος πορτιέρε παρότι μπήκε στη φυσούνα, αποφάσισε ξαφνικά να επιστρέψει και μάλιστα να κατευθυνθεί προς το μέρος φίλων της Λίβερπουλ. Ευτυχώς, οι ψυχραιμότεροι παρενέβησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε.