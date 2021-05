Ο τρόπος που έτρεξαν πάνω του οι συμπαίκτες του, ακόμα και ο ενθουσιασμός του Σαλάχ που δεν έχει πανηγυρίσει έτσι ούτε τα δικά του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ, η αγκαλιά του Κλοπ και οι δηλώσεις του Ρόμπερτσον για την κόκκινη οικογένεια, κάνουν ιδιαίτερη τη στιγμή του Άλισον.

Με την γκέλα να είναι προ των πυλών κόντρα στην υποβιβασμένη Γουέστ Μπρομ στο «Χόθορνς», ο Βραζιλιάνος πορτιέρε ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή, πήρε θέση κοντά στο πρώτο δοκάρι, ο Αλεξάντερ – Άρνολντ τον βρήκε και με κεφαλιά ο Άλισον έγραψε το τελικό 2-1 που επιτρέπει στην ομάδα του Κλοπ να συνεχίζει να ελπίζει για το Champions League.

Είχε συνηθίσει να βλέπει τίτλους. Είχε συνηθίσει να διαβάζει διθυράμβους για τα clean sheets του, την επίδρασή του στο παιχνίδι των «κόκκινων», την τρομερή εμπιστοσύνη που του είχαν οι συμπαίκτες του και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του 2019 και του 2020 για την ομάδα του. Κατακτητής του Champions League, Πρωταθλητής Αγγλίας,

Τροπαιούχος και κορυφαίος τερματοφύλακας για το Copa America του 2019, αλλά ο καλύτερος και με την Λίβερπουλ εκείνη της σεζόν στην τρομερή κούρσα – προθέρμανση πριν τον τίτλο του 2020. Κορυφαίος τερματοφύλακας όλων για το 2019, μετάλλιο του ευρωπαϊκού Super Cup ακόμα κι αν τελικά είχε παίξει ο Άντριαν σ' εκείνο το ματς με την Τσέλσι, όπως επίσης και θριαμβευτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Και ξαφνικά... πτώση. Μαζί με την γενικότερη εικόνα της Λίβερπουλ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Άλισον άρχισε να επηρεάζεται, να μην μπορεί να βρεθεί στα στάνταρ που είχε συνηθίσει τον Κλοπ και τον κόσμο του κλαμπ και να γίνεται αιτία λαθών και γκολ που υποχρέωσαν τους «κόκκινους» σε άσχημα αποτελέσματα.

Ειδικά στο δεύτερο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, υπήρξαν μέρες που όλοι μιλούσαν για τις μεγάλες του ευθύνες... Στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ» στις αρχές του Φλεβάρη έδειχνε τόσο έξω απ' τα νερά του, έκανε τόσες κακές μπαλιές, που ακόμα και ο Κλοπ έκανε λόγο για... κρύα πόδια, προσπαθώντας να εξηγήσει τα λάθη του. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε το μεγάλο χτύπημα με τον πατέρα του...

Μια είδηση που του άλλαξε όλη τη ζωή. Ο πατέρας του Άλισον, Ζοσέ, στα 57 του χρόνια, «έφυγε» από τη ζωή με τραγικό θάνατο στα τέλη του Φλεβάρη του 2021... Επιλέγοντας να κολυμπήσει σε λίμνη σε παραθεριστικό θέρετρο στην Βραζιλία, ο πατέρας του πορτιέρε της Λίβερπουλ πνίγηκε και άφησε την τελευταία του πνοή τόσο άδοξα...

Λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, ο Άλισον δεν κατάφερε να ταξιδέψει για ν' αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του πατέρα, έπρεπε να πενθήσει μόνος από απόσταση. Έπρεπε να κρατήσει στο μυαλό του όλες τις στιγμές τους, τις αναμνήσεις που είχε μαζί του και φυσικά, όλα τα χρόνια που έπαιζαν μαζί μπάλα, με τον εκλιπών να βοηθάει τον γιο του να πάρει το δρόμο μέσω του οποίου θα μπορούσε να εκπληρώσει τα όνειρά του.

«Μακάρι να ήταν εδώ να με δει, αλλά ελπίζω να πανηγύριζε κοντά στον Θεό με το γκολ μου...» είπε ο Άλισον μετά την νικητήρια κεφαλιά κόντρα στην Γουέστ Μπρομ...

Ξέρει ότι έχει έναν φύλακα – άγγελο πλέον που θα είναι παντοτινά κοντά του και θα τον προσέχει από ψηλά, όμως, έπρεπε να ξεπεράσει και αυτό το τραγικό γεγονός μέσα σε μια απίστευτα δύσκολη σεζόν που δεν εξελισσόταν καθόλου καλά για εκείνον και που ήθελε ένα χέρι στον ώμο του...

"I have played since I remember as a human being with my father. I hope he was here to see it. I am sure he is celebrating."

What a brilliant interview with Alisson after his winning goal yesterday. Huge respect for him.

- @footballdaily pic.twitter.com/PXZ6V9RFK7

— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 17, 2021