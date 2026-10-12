Ο Στίβεν Τζέραρντ αναφέρθηκε, σε πρόσφατες δηλώσεις του, στην ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι και τις αναμνήσεις που «έκλεψαν» οι Πολίτες από τις υπόλοιπες ομάδες της Premier League.

Ο Στίβεν Τζέραρντ βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/12) καλεσμένος στο podcast «The Overlap» και μίλησε για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι στις κατηγορίες για τις παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League, αμφισβητώντας τον αντίκτυπο που μπορεί να είχε η υπόθεση σε άλλους συλλόγους και τους οπαδούς τους.

Ο θρύλος της Λίβερπουλ ξεκαθάρισε πως δεν περιμένει να λάβει κάποιο μετάλλιο, σε περίπτωση που αφαιρεθούν οι τίτλοι των «Πολιτών», ωστόσο ζήτησε από τους παίκτες και τη διοίκηση της Σίτι να αναλογιστούν τη «ζημιά» που έχουν κάνει στις υπόλοιπες ομάδες κατά τα χρόνια που λέγεται ότι παραβίαζαν τους κανονισμούς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Τζέραρντ:

«Δεν είναι προσωπικό για μένα όσον αφορά τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, επειδή είναι όλοι εξαιρετικοί παίκτες. Έχουν ζήσει τη στιγμή και τους αξίζει. Προφανώς, δεν είμαι κάποιος που θα καθίσει εδώ και θα πει ότι θα δεχόμουν ένα μετάλλιο της Πρέμιερ Λιγκ ή ότι θέλω ένα που έχουν».

«Νομίζω ότι το έχω αποδεχτεί αυτό. Δεν έχω κερδίσει ποτέ την Πρέμιερ Λιγκ, ότι ήμουν ελλιπής σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά τις νίκες. Το έχω αποδεχτεί αυτό. Το έχω αποδεχτεί με το περιστατικό που μου συνέβη στο τέλος εκείνης της σεζόν (το περίφημο γλίστρημα κόντρα στην Τσέλσι)».

«Και έχω ακούσει πολλούς παίκτες της Σίτι, πολλούς οπαδούς της Σίτι και διάσημους οπαδούς να λένε ότι δεν μπορείς να τους πάρεις στιγμές μακριά μας. Τι γίνεται με τις αναμνήσεις που έχουν πάρει, όχι μόνο από εμένα και την ομάδα στην οποία έπαιξα, αλλά και από όλη αυτή την περίοδο, εννέα, δέκα χρόνια;».

«Και οι οπαδοί της Τότεναμ, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ, οι οπαδοί της Έβερτον, οι ομάδες που βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας, οι ομάδες στα κύπελλα, οι πρώην παίκτες της Σίτι, οι νυν παίκτες και οι ιδιοκτήτες της Σίτι και όλοι όσοι συνδέονται με τη Σίτι πρέπει να σκεφτούν τις αναμνήσεις που ενδεχομένως έχουν κλέψει από όλους εμάς».