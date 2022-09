Οι μεταγραφές στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης ολοκληρώθηκαν και όπως κάθε χρόνο την τελευταία ημέρα έγινε... χαμός από ανακοινώσεις. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα μεγάλα deals που ολοκληρώθηκαν στο deadline της αγοράς.

Η θερινή μεταγραφική περίοδος στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης ολοκληρώθηκε και τα ρόστερ της τρέχουσας σεζόν «κλείδωσαν». Για ακόμα μια χρονιά στο deadline έγινε «βομβαρδισμός» προσθαφαιρέσεων με τις περισσότερες ομάδες να κινούνται μέχρι την τελευταία στιγμή τόσο για την αναβάθμιση όσο και για το... ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ τους. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα σημαντικότερα deals που ολοκληρώθηκαν την τελευταία ημέρα των μεταγραφών.

Στην Premier League μεγάλη πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η Τσέλσι, η οποία έκανε δυο δυνατές κινήσεις εκ των οποίων η μία ήταν και απροσδόκητη. Οι Λονδρέζοι κάλυψαν το μεγάλο τους κενό στην κορυφή της επίθεσης με την αγορά του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ από τη Μπαρτσελόνα, ενώ με... αστραπιαίες διαδικασίες απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού τον Ντένις Ζακάρια από τη Γιουβέντους. Ο Τόμας Τούχελ ήθελε να θωρακίσει την μεσοαμυντική του γραμμή μετά την εικόνα της ομάδας του στα πρώτα ματς της σεζόν, προσπάθησε να αγοράσει τον Άλβαρες από τον Άγιαξ, όμως αφού δεν καρποφόρησε η περίπτωση του προχώρησε στην επιλογή του υψηλόσωμου (1,91 μ.) χαφ .

Σε κίνηση έκπληξη προχώρησε και η Λίβερπουλ, η οποία ενισχύθηκε στο κέντρο που «πονούσε», όπως είχε διαπιστώσει και ο ίδιος ο Γιούργκεν Κλοπ. Η περίπτωση που κατάφεραν να κλείσουν οι Reds, είναι αυτή του 26χρονου Βραζιλιάνου χαφ, Αρτούρ Μέλο, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες του Big 6 τα δυο κλαμπ του Μάντσεστερ ανακοίνωσαν την τελευταία μέρα «κλεισμένες» μεταγραφές. Η Γιουνάιτεντ παρουσιάσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ των 100 εκατομμυρίων ευρώ, Άντονι και ολοκλήρωσαν τον δανεισμό του Σλοβάκου τερματοφύλακα, Μάρτιν Ντουμπράβκα από τη Νιούκαστλ, ενώ η Σίτι ανακοίνωσε την αγορά του Ελβετού στόπερ, Μανουέλ Ακάντζι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

🗣️ @arthurhromelo described joining Liverpool as a 'dream' during his first interview as a Reds player ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022

Φυσικά για τις μεταγραφές στο Νησί δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη... σάρωσε στην αγορά για την ανοικοδόμηση του ρόστερ για να φτάσει στο επίπεδο της Premier League και εν τέλει το «κοντέρ» σταμάτησε στις 22 μεταγραφές, καθώς ολοκλήρωσε τέσσερις την τελευταία μέρα! Οι Reds αγόρασαν τον Γουίλι Μπόλι από τη Γουλβς, δανείστηκαν τον Λόϊκ Μπαντέ από τη Ρεν και σύμφωνα με τα βρετανικά ρεπορτάζ τελείωσαν το τυπικό σκέλος για την απόκτηση του ελεύθερου Σερζ Οριέ, ο οποίος είναι ο μοναδικός που δεν ανακοινώθηκε. Φυσικά στους 22 συγκαταλέγεται και ο Τζος Μπόουλερ, ο οποίος αγοράστηκε από την Μπλάκπουλ και παραχωρήθηκε άμεσα στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού.

We are delighted to complete the signing of Josh Bowler ❤️



The winger will spend the remainder of the season on loan at @olympiacosfc ✍️#NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) September 1, 2022

Στην La Liga η μέρα άνηκε στη Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί εκτός από την πώληση του Ομπαμεγιάνγκ προχώρησαν στις δυο τελευταίες κινήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής. Ανακοίνωσαν την απόκτηση του ελεύθερου από την Άρσεναλ, Έκτορ Μπεγερίν με μονοετές συμβόλαιο, ενώ ολοκλήρωσαν και τα τυπικά για τη μεταγραφή του Μάρκος Αλόνσο, ο οποίος μπήκε στο «deal» με την Τσέλσι για την παραχώρηση του Γκαμπονέζου φορ. Οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Ισπανό μπακ, ο οποίος θα ανακοινωθεί από τους Μπλαουγκράνα το πρωί της Παρασκευής (2/9).

Bellerín returns home and signs until 30 June 2023#MadeInLaMasia 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022

Στη Serie A η Γιουβέντους είχε ήδη κλείσει τις προσθήκες με τον δανεισμό του Λεάντρο Παρέδες από την Παρί Σεν Ζερμέν και την τελευταία μέρα των μεταγραφών «άδειασε» το κέντρο της, καθώς παραχώρησε δανεικούς τόσο τον Αρτούρ Μέλο όσο και τον Ντένις Ζακάρια. Μεταγραφές έκαναν οι δυο ομάδες του Μιλάνου, καθώς η Μίλαν πήρε με δανεισμό τον Σερτζίνιο Ντεστ από την Μπαρτσελόνα και τον Βέλγο μέσο, Άστερ Φρανκς της Βόλφσμπουργκ, ενώ η Ίντερ πήρε με δανεισμό από τη Λάτσιο τον πολύπειρο Φρανσέσκο Ατσέρμπι.

Στη Ligue 1 η Παρί Σεν Ζερμέν είχε μια... πολυάσχολη μέρα. Οι πρωταθλητές Γαλλίας μπορεί να μην κατάφεραν να κάνουν το «κόλπο γκρόσο» με την αγορά του Μίλαν Σκρίνιαρ από την Ίντερ αλλά ολοκλήρωσαν την αγορά του Κάρλος Σολέρ από τη Βαλένθια. Από εκεί και πέρα είχε «εκκαθαρίσεις», καθώς πούλησε στην Έβερτον τον Ιντρίσα Γκέιγ και δάνεισε τους Λαϊβίν Κουρζαβά και Αμπντού Ντιαλό σε Φούλαμ και Λειψία, αντιστοίχως.

Τέλος είχαμε και τρεις μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στη deadline. Η Τουλούζ της Ligue 1 ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χάρη Τσιγγάρα από τον ΠΑΟΚ, με το ίδιο καθεστός απέκτησε και η Χαλ τον Δημήτρη Πέλκα από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Γιάννης Χριστόπουλος παραχωρήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης στην Σλόβεν Μπελούπο της Κροατίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.