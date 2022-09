Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Σλοβάκου τερματοφύλακα Μάρτιν Ντουμπράβκα από τη Νιούκαστλ.

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι με κάθε επισημότητα ο Μάρτιν Ντουμπράβκα. Οι Κόκκινοι Διάβολοι επισημοποίησαν τη συμφωνία τους με τη Νιούκαστλ για τον δανεισμό του διεθνή Σλοβάκου τερματοφύλακα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η Γιουνάιτεντ έδωσε δυο εκατομμύρια λίρες στις Κρακάξες για να τον αποκτήσει, ενώ στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς αντί έξι εκατομμύρια λίρες. Ο 33χρονος κίπερ αγωνιζόταν στη Νιούκαστλ από το 2018, έχει κάνει 130 συμμετοχές και φέτος έχασε τη θέση του από τον νεοαποκτηθέντα Νικ Πόουπ.

📝 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐃𝐎𝐍𝐄: Manchester United have signed Martin Dúbravka from Newcastle on a season-long loan for a £2m fee.



The Red Devils will have an option to buy in 2023 for £6m.



(Source: @ManUtd) pic.twitter.com/Oj0KF6hlsP