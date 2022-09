Η Φόρεστ αφού ανακοίνωσε την προσθήκη του αμυντικού Μπαντέ σήμανε το... τέλος των μεταγραφών με ένα βιντεάκι με τον άλλοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε μία ακόμα προσθήκη για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο με τον αμυντικό Λόϊκ Μπαντέ . Μετά τον Τζος Μπόουλερ , που ανακοινώθηκε και θα πάει δανεικός στον Ολυμπιακό ήρθε και και η ανακοίνωση για τον Μπαντέ. Ο 22χρονος στόπερ έκλεισε με δανεισμό από τη γαλλική Ρεν.

Στη συνέχεια θέλοντας να ρίξει τη μεταγραφική αυλαία μέσω των social media της η Φόρεστ σήμανε το τέλος των μεταγραφών με έναν πρωτότυπο τρόπο. Το έκανε με ένα βιντεάκι με τον άλλοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, να αφήνει το μικρόφωνο και να διευκρινίζει πως τελείωσε η ομιλία του.

Welcome to Nottingham Forest, Loïc Badé #NFFC | #PL

Over and out. pic.twitter.com/V73EM0Nz5r