Η Τουλούζ επισημοποίησε την απόκτηση του Χάρη Τσιγγάρα από τον ΠΑΟΚ με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Η γαλλική ομάδα γνωστοποίησε την απόκτηση του 22χρονου Έλληνα μέσου επικυρώνοντας ουσιαστικά την ήδη υπάρχουσα συμφωνία για τον δανεισμό του παίκτη για έναν χρόνο. Το deal περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για την Τουλούζ ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%, αν γίνει η μεταγραφή.

Η ανακοίνωση της Τουλούζ:

