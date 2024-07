Από το θαύμα της κατάκτησης του τίτλου με τη Λέστερ και τα εκατομμύρια με την Τσέλσι στο... εργοτάξιο. Η ζωή του Ντάνι Ντρινκγουότερ πήρε μια πολύ διαφορετική τροπή από αυτή που ονειρευόταν...

Η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις σε όλους και ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η τροπή που πήρε η ζωή του Ντάνι Ντρινκγουότερ, ο οποίος από πρωταθλητής της Premier League το 2016, πλέον εργάζεται ως οικοδόμος σε εργοτάξιο. Ναι, από το θαύμα του τίτλου με τις «Αλεπούδες» και τα εκατομμύρια που απέκτησε με την Τσέλσι, βρέθηκε στο εργοτάξιο ως... οικοδόμος.

Ο Ντρινκγουότερ άρχισε από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως έγινε γνωστός ως παίκτης της Λέστερ, όπου το 2016 ήταν στους πρωτεργάτες του... θαύματος. Βασικό εργαλείο του Ρανιέρι, ο πρώην διεθνής Αγγλος βοήθησε τα μέγιστα για το απίθανο πρωτάθλημα του 2016. Φόρεσε τη φανέλα των «Αλεπούδων» για περισσότερα από 200 παιχνίδια και αγωνίστηκε και με την Εθνική Αγγλίας τρεις φορές. Ηταν ένα από τα πιο hot ονόματα της Βρετανίας και το όνομά του έπαιξε βασικό στα βρετανικά ταμπλόιντ.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Αγγλου μέσου τράβηξαν το ενδιαφέρον της Τσέλσι, οδηγώντας σε μια σπουδαία μεταγραφή ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ το 2017. Ωστόσο, αυτό που φαινόταν ως ευκαιρία για να κάνει το επόμενο βήμα στη καριέρα του και να κυριαρχήσει στην Premier League, μετατράπηκε γρήγορα σε... εφιάλτη που σημαδεύτηκε από ατυχίες, τραυματισμούς και προβλήματα εκτός γηπέδου.

Η θητεία του Ντρινκγουότερ στην Τσέλσι ήταν γεμάτη από δυσκολίες και τραυματισμούς. Ο Άγγλος μέσος πάλεψε να βρει τα πατήματα του και να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα, όμως οι διαδοχικοί τραυματισμοί μείωσαν σημαντικά τις ευκαιρίες του. Έπειτα, ακολούθησαν οι δανεισμοί του στην Μπέρνλι, την Άστον Βίλα και τη Ρέντινγκ, όμως ούτε αυτοί οι σταθμοί κατάφεραν να «αναζωπυρώσουν» την κάποτε πολλά υποσχόμενη καριέρα του.

Μια περίοδος που σημαδεύτηκε από κακές εμφανίσεις οδήγησαν στην αποδέσμευσή του από την Τσέλσι το 2022. Για πολλούς αυτή η απόφαση μεταφράστηκε ως ότι ο κόσμος του ποδοσφαίρου του είχε γυρίσει την πλάτη στις δύσκολες στιγμές του. «Νομίζω ότι βρισκόμουν σε αδιέξοδο για πολύ καιρό. Ήθελα να παίζω, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω σε ένα επίπεδο όπου ένιωθα ότι με εκτιμούσαν», δήλωσε τότε ο Ντάνι Ντρινκγουότερ.

Στα 33 του χρόνια αποφάσισε να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, μιας και οι τραυματισμοί, αλλά και η κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν δεν του επέτρεψαν να βρει τον δρόμο της ηρεμίας. Άλλωστε, ο τραπεζικός του λογαριασμός ήταν γεμάτος, αφού το συμβόλαιο με την Τσέλσι του έδινε 120.000 λίρες την εβδομάδα. Ο Ντρινκγουότερ προσπάθησε να εισέλθει στον επιχειρηματικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα στον κόσμο της εστίασης. Ωστόσο, τα πλάνα του «ναυάγησαν», αφού σύμφωνα με τη «Sun» ο πρώην παίκτης των Μπλε έχασε 782.000 λίρες σε μια αποτυχημένη επένδυση σε εστιατόριο στο Μάντσεστερ, το οποίο μετά χρεοκόπησε και τα χρέη του άγγιξαν τα 2 εκατομμύρια λίρες. Έπειτα, αγόρασε το 70% ενός άλλου εστιατορίου, το οποίο μετά από λίγο καιρό έκλεισε.

Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως ποδοσφαιριστής, ο Ντρινκγουότερ είχε οικονομικές και προσωπικές προκλήσεις στη ζωή του.

Ο Άγγλος μέσος έχει μιλήσει στο παρελθόν και για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, έχοντας τιμωρηθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και έχοντας υποστεί τραυματισμό στους συνδέσμους του αστραγάλου μετά από επίθεση που δέχτηκε έξω από νυχτερινό κέντρο.

«Πέθανε η γιαγιά μου, πέθανε ο παππούς μου, ο πατέρας μου διαγνώστηκε με λευχαιμία, πάλευα για την επιμέλεια του γιου μου, πέθανε και ο σκύλος μου. Ήμουν χαμένος», μοιράστηκε κάποτε ο Άγγλος μέσος για την οικογένεια του.

Η ζωή του κάποτε πρωταθλητή Αγγλίας πήρε νέα τροπή μετά το ποδόσφαιρο. Αναγκάζοντας τον μετά τον επαγγελματικό αθλητισμό να βρει νέα δουλεία σε έναν πολύ διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον, εργαζόμενος ως οικοδόμος σε εργοτάξια.

Ο Ντάνι Ντρινκγουότερ επικοινωνεί συχνά με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους του και μοιράζεται το ταξίδι του ως οικοδόμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας και την αξία της σκληρής δουλειάς. Η ιστορία του χρησιμεύει ως μια ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αποτυχίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέα ξεκινήματα.

Σε ένα τελευταίο δημοσίευμα του ο παίκτης ανέβασε ένα Story και ακολούθησε ένας καταιγισμός από μηνύματα. Οι ακόλουθοί του, ήταν έκπληκτοι από τον νέο τρόπο ζωής του και δεν το έκρυψαν, αφού έγραψαν πολλά σχόλια για τη νέα του δουλειά . Ο πρώην παίκτης της Λέστερ απάντησε στους ακολούθους του λέγοντας: «Έχω λάβει πολλά μηνύματα. Μου αρέσει αυτό. Είναι μια απόφαση».

