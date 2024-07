Κοντά στην απόκτηση του τερματοφύλακα της Βιγιαρεάλ, Φίλιπ Γιόργκενσεν, φέρεται να βρίσκεται η Τσέλσι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Έτοιμη να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση είναι η Τσέλσι. Οι «μπλε» ψάχνουν τερματοφύλακα για να «κλειδώσουν» τη δυάδα με τον Σάντσεθ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Φίλιπ Γιόργκενσεν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, οι «μπλε» ανέβασαν την προσφορά τους για τον τερματοφύλακα της Βιγιαρεάλ, με τους Ισπανούς πλέον να ετοιμάζονται να πουν το «ναι» για να προχωρήσει η υπόθεση. Ο 22χρονος τερματοφύλακας από τη Δανία φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με την Τσέλσι και πλέον οι δύο πλευρές περιμένουν το «οκ» της Βιγιαρεάλ για να ολοκληρώσουν το deal με κάθε επισημότητα.

Η Τσέλσι αναμένεται να δαπανήσει για τον Δανό κίπερ ένα ποσό λίγο πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μια απόκτηση που αναμένεται να οδηγήσει εκτός Τσέλσι τον Πέτροβιτς.

🚨🔵 EXCL: Chelsea are closing in on Filip Jørgensen deal, as agreement with Villarreal is at final stages.



Chelsea have improved their proposal after initial bid worth €20m and they’re just discussing deal structure with Villarreal.



Jørgensen has already agreed on contract. pic.twitter.com/Ld3sWw9XQh