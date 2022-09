Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου εξτρέμ Τζος Μπόουλερ και τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό! Την Παρασκευή ή το αργότερο το Σάββατο στην Ελλάδα o Άγγλος.

Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν oΤζος Μπόουλερ! Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την αγορά του Βρετανού εξτρέμ από τη Μπλάκπουλ και την παραχώρηση με τη μορφή δανεισμού στους Πειραιώτες μέχρι το τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έδωσε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ στο κλαμπ της Championship για την απόκτηση του Άγγλου winger.

We are delighted to complete the signing of Josh Bowler ❤️



The winger will spend the remainder of the season on loan at @olympiacosfc ✍️#NFFC | #PL