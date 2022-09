Η Σίτι έκλεισε τις θερινές μεταγραφές της με την απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ανακοινώνοντας τον ποδοσφαιριστή έναντι 17,5 εκατ.ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Πεπ όχι μόνο δεν άφησε τον Άκε να επιστρέψει στην Τσέλσι, αλλά πήρε και εξτρά αμυντικό για την ομάδα του, έχοντας δείξει τα τελευταία χρόνια την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει με την στελέχωση των μετόπισθεν ώστε να συνεχιστεί το κρεσέντο των τίτλων.

Ο Ακάντζι υπέγραψε μέχρι και το 2027 και αφήνει την Βεστφαλία και την Ντόρτμουντ έπειτα από 4,5 χρόνια, 158 συμμετοχές, 4 τέρματα και 1 ασίστ.

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️



