Η Ίντερ για ακόμα μια φορά έκλεισε την «πόρτα» στην Παρί Σεν Ζερμέν και κρατάει στο Μιλάνο τον Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό, Μίλαν Σκρίνιαρ.

Στο «κενό» έπεσε η προσπάθεια της Παρί Σεν Ζερμέν για να κάνει την ανατροπή της τελευταίας στιγμής και να αγοράσει τον Μίλαν Σκρίνιαρ. Οι Παριζιάνοι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν μέχρι και 70 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον πρώτο στόχο των Κάμπος - Γκαλτιέ για την ενίσχυση της οπισθοφυλακής, όμως η διοίκηση της Ίντερ τους έκλεισε την πόρτα για ακόμα μια φορά.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε 48 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Ιντζάγκι και σκόραρε τέσσερα γκολ σε 4.380 αγωνιστικά λεπτά, ενώ στην τρέχουσα Serie A έχει τέσσερις εμφανίσεις ως βασικός σε ισάριθμες αγωνιστικές. Με τη φανέλα της Ίντερ έχει παίξει 219 φορές σε μια πενατεία και έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup Ιταλίας.

Inter insist their market can now be considered closed. No incomings, no outgoings. Milan Škriniar expected to stay as Inter always stated including yesterday, so. 🚨🔵 #DeadlineDay pic.twitter.com/YPld8pClSp