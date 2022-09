Ο Ιντρίσα Γκέιγ μετά από τρία χρόνια άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν και επέστρεψε στην Έβερτον, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Στην Premier League και στην Έβερτον επέστρεψε ο Ιντρίσα Γκέιγ. Ο διεθνής Σενεγαλέζος χαφ μετά από μια τριετία αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν και επέστρεψε στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ με την οποία «δεσμεύτηκε» για την επόμενη διετία.

Οι Παριζιάνοι είχαν αγοράσει το 2019 τον Γκέιγ από την Έβερτον αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ και τον πούλησαν στην πρώην ομάδα του για περίπου δύο εκατομμύρια λίρες. Ο 32χρονος μέσος είναι ο τρίτος παίκτης των πρωταθλητών Γαλλίας που παραχωρήθηκε μέσα στη μέρα, καθώς αποχώρησαν με δανεισμό τόσο ο Ντιαλό όσο και ο Κουρζαβά.

📝 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐃𝐎𝐍𝐄: Everton have signed Idrissa Gueye from PSG for around €10m. The midfielder returns to the club on a two-year contract.



(Source: @Everton) pic.twitter.com/iDiiXzix7B