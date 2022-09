Πέλκας: Στην Αγγλία και την Χαλ ο Έλληνας μεσοεπιθετικός (vid)

Στην Αγγλία και την Χαλ που αγωνίζεται στην Championship θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος δόθηκε δανεικός από την Φενέρμπαχτσε.

Αλλαγή χώρας και ομάδας για τον Δημήτρη Πέλκα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μετά την Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και την Χαλ που αγωνίζεται στην Championship. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, θα παίξει σε τρίτη ομάδα στο εξωτερικό, καθώς είχε περάσει και από την Πορτογαλία και την Βιτόρια Σετούμπαλ. Πλέον θα συνεχίσει όπως αναφέραμε στην Χαλ, ομάδα που έχει ο εκατομμυριούχος Τούρκος παραγωγός γνωστών τηλεπαιχνιδιών, Ατζούν Ιλίτζαλι.

The one you have been waiting for... #WelcomeDimitrios #hcafc pic.twitter.com/OeX97fHkC7