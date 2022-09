Η Παρί Σεν Ζερμέν ολοκλήρωσε ακόμα μια μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την αγορά του Κάρλος Σολέρ από την Βαλένθια.

Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι με κάθε επισημότητα ο Κάρλος Σολέρ. O 25χρονος Ισπανός χαφ μετά από 17 ολόκληρα χρόνια και 226 εμφανίσεις αποχώρησε από την Βαλένθια και υπέγραψε πεντατετές συμβόλαιο με του πρωταθλητές Γαλλίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι Παριζιάνοι έδωσαν 18 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον διεθνή μέσο, ενώ μπορεί να δώσουν ακόμα τρία εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Η Παρί Σεν Ζερμέν επένδυσε αρκετά μέσα στο καλοκαίρι για την ανοικοδόμηση της μεσαίας της γραμμής, καθώς εκτός από τον Σολέρ έχουν αγοράσει τον Φαμπιάν Ρούιθ, τον Βιτίνια και τον Ρενάτο Σάντσες.

