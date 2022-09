Η Τσέλσι έκλεισε τις μεταγραφές την με την απόκτηση του διεθνή Ελβετού μεσοαμυντικού, Ντένις Ζακάρια με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε η Τσέλσι την ενίσχυση της στην πρώτη μεταγραφική περίοδο της «μετά-Αμπράμοβιτς» εποχής. Οι Λονδρέζοι την τελευταία... ώρα των μεταγραφών ανακοίνωσαν τη «βόμβα» Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και στη συνέχεια προστέθηκε το «κερασάκι» στην τούρτα με την απόκτηση του Ντένις Ζακάρια με μονοετή δανεισμό από τη Γιουβέντους και οψιόν αγοράς.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙