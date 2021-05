Υπογράφει άμεσα νέο συμβόλαιο με την Τσέλσι ο Τιάγκο Σίλβα (pic)

Ο Βραζιλιάνος στόπερ ήταν ο μεγάλος άτυχος του τελικού για τους «μπλε», καθώς αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, αυτό δεν κόστισε στην ομάδα του, η οποία στο τέλος κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Τιάγκο Σίλβα, άφησαν απόλυτα ικανοποιημένο το αφεντικό των Λονδρέζων, Ρομάνο Αμπράμοβιτς, ο οποίος αναμένεται το προσεχές διάστημα να του προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός, αποκτήθηκε το καλοκαίρι, όταν έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και φέτος κατάφερε να καταγράψει 34 συμμετοχές έχοντας μάλιστα και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Thiago Silva’s new contract until June 2022 will be announced soon - already agreed and completed since weeks, never been in doubt. #Chelsea

Chelsea are also considering to sign a new centre back this summer, looking for some opportunities on the market. #CFC https://t.co/dh61r9SJbQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021