Η μαγική εμφάνιση του Καντέ στον τελικό μαζεμένη σε ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών (vid)

Ο 30χρονος Γάλλος μέσος ήταν ο απόλυτος MVP του τελικού του Champions League και βοήθησε την Τσέλσι να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Ευρώπης δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Κόντρα στους «πολίτες» ο Καντέ ήταν αψεγάδιαστος. Σε επτά μονομαχίες που έδωσε, βγήκε νικητής στις τέσσερις, όντας ο κορυφαίος στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία για την ομάδα του, πίσω μόνο από Ρούμπεν Ντίας και Στόουνς συνολικά στο ματς. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Καντέ έχει ύψος μόλις 1,68...

Μετά το τέλος του αγώνα κι όταν έφτασε η στιγμή της απονομής όλοι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι φίλησαν το τρόπαιο του Champions League, εκτός από τον Ν'Γκολο Καντέ. Ο ταπεινός Γάλλος μέσος και MVP της αναμέτρησης, απλά το ακούμπησε και στη συνέχεια πήγε δίπλα στους συμπαίκτες του για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί.

Δείτε σε βίντεο όλα όσα έκανε το «χαμογελαστό παιδί» στον αγωνιστικό χώρο του «Ντραγκάο».

| N’Golo Kanté vs. Manchester City.

What a performance from the man of the match! The world’s best CDM no doubt

pic.twitter.com/qCMhyGotTj

— (@FDJChief) May 29, 2021