Ο Καντέ τερμάτισε το ποδόσφαιρο! (pics & vids)

Ο Καντέ είναι ο παίκτης που οποιοσδήποτε προπονητής στον κόσμο θα ήθελε απεγνωσμένα να έχει στην ομάδα του. Κάθε είδηση που περιλαμβάνει το όνομά του, έχει να κάνει με την ταπεινότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη δουλειά, αλλά και τη ζωή του. Ο Γάλλος μέσος έχει αποδείξει ότι είναι ένας αντι-σταρ και ταυτόχρονα ο πιο αγαπητός σταρ από κάθε άλλον.

Ο Καντέ είναι ο ορισμός του ακούραστου μέσου. Δεν θα ήταν άδικο να πούμε πως αν το 70% του πλανήτη καλύπτεται από νερό, το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από εκείνον. Το αποδεικνύει άλλωστε σε κάθε του παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο 30χρονος άσος των «μπλε» ζει το δικό του παραμύθι και παράλληλα παραδίδει μαθήματα ταπεινότητας.

Από τις αλάνες…

Ngolo Kante is short but managed to win all the aerial duels yesterday. This guy covers both land and air, probably the sea too.

Όταν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα στην εφηβεία του, ο Ν’ Γκολό Καντέ ήταν πιο μικροκαμωμένος από όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές κι αυτό απέτρεψε αρκετούς συλλόγους από το να τον αποκτήσουν. Από την άλλη δε αυτό τον βοήθησε στο να εξελιχθεί τακτικά και να ανακαλύψει άλλους τρόπους για να ελέγξει τους χώρους που κινείται. Μεγάλωσε στην κοινότητα Συρέν και έκανε τα πρώτα του βήματα μόλις στα 10 του χρόνια στη Σουρέσνες. Το 2010 «γυάλισε» σε έναν σκάουτερ της Μπουλόν σε ένα καλοκαιρινό τουρνουά και σύντομα μετακόμισε στη Βουλώνη. Έμεινε δύο χρόνια στη δεύτερη ομάδα και μετά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Την πρώτη του σεζόν ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είχε 41 συμμετοχές και πέντε γκολ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Δεν χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ημέρες για να μπει στο shortlist αρκετών ομάδων, καθώς το ταλέντο που διέθετε ξεχώριζε από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές στην ηλικία του. «Αυτός ο μικρός δεν σταματάει να τρέχει, να το προσέξουμε», ήταν τα λόγια όσων παρακολουθούσαν την περίπτωσή του. Τρία χρόνια μετά την υπογραφή του με την Μπουλόν, η Καέν, ομάδα της 2ης κατηγορίας της Γαλλίας, υπογράφει τον Καντέ και παράλληλα του έδωσε φανέλα βασικού με το «καλημέρα». Από την πλευρά του ο παίκτης όχι μόνο δικαιώνει τους ανθρώπους της Καέν για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν αλλά παράλληλα βοήθησε και τον σύλλογο στην άνοδο του στα σαλόνια της Ligue 1.

Υπήρξε βασικός και αναντικατάστατος και στην πρώτη σεζόν της ομάδας στην πρώτη κατηγορία κατέγραψε 37 συμμετοχές, δύο γκολ και πέντε ασίστ στο πρωτάθλημα. Το 2013 ο Καντέ προτάθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά οι Μαδριλένοι απέρριψαν, χωρίς δεύτερη σκέψη, την μεταγραφή του. Δεν ήταν και τόσο... διάσημος τότε. Βλέποντας τα κατορθώματα του σίγουρα θα έχουν μετανιώσει που έχασαν τέτοιο πολύτιμο διαμάντι από τα χέρια τους.

Το μεγάλο άλμα

Η μεγάλη στιγμή για τον Ν’ Γκολό Καντέ δεν άργησε να έρθει. Ο «νέος Μακελελέ» όπως τον αποκαλούσαν είχε μπει στο μάτι του Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος το καλοκαίρι του ’15 ζήτησε από τους ιθύνοντες της Λέστερ την υπογραφή του. Ετσι κι έγινε. Ο Καντέ έγινε «αλεπού» και η «παραμυθένια καριέρα» του άρχισε. «Ο Καντέ τρέχει τόσο πολύ που μερικές φορές σκέφτομαι ότι έχει ένα πακέτο γεμάτο με μπαταρίες κρυμμένο στο σορτς του», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Ρανιέρι για τον Καντέ, ο οποίος έγινε ένα από τα βασικά γρανάζια της Λέστερ στην πορεία προς το πρωτάθλημα, όντας ο παίκτης αποκάλυψη εκείνης της σεζόν. Στην πρώτη του σεζόν στην Premier League με τα χρώματα των «αλεπούδων», την κατέκτησε κιόλας! Σε μία απ’ τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ιστορίας.

Ακολούθως πήρε μεταγραφή στην Τσέλσι, όπου το 2016-17 πήρε ξανά το Πρωτάθλημα Αγγλίας… σπίτι του! Έχοντας κατακτήσει δύο σερί πρωταθλήματα ο Καντέ μέσα σε ελάχιστο χρόνο καθιερώθηκε ως ο κορυφαίος χαφ στον κόσμο. Τα κατορθώματα του τον έφεραν στις κλήσεις και προφανώς στη βασική εντεκάδα της εθνικής Γαλλίας. Με τους «τρικολόρ» κατέκτησε ως βασικός και αναντικατάστατος το Μουντιάλ του 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Μέχρι και σύνθημα στα χείλη των Γάλλων έγινε: «Ν’ Γκολό Καντέ, ο κοντούλης, ο όμορφος, ο μοναδικός που σταμάτησε τον Μέσι αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας… κλέφτης».

Η καριέρα του στην Τσέλσι δεν ήταν όμως ρόδινη. Τα τελευταία δύο χρόνια το όνομά του ακουγόταν αρκετά λιγότερο σε σχέση με πριν. Η μεταβατική φάση που βρέθηκε η Τσέλσι, σε συνδυασμό με κάποιους τραυματισμούς τον έκαναν να χάσει ρυθμό και το χαμόγελο από το πρόσωπο του. Όλα αυτά όμως άλλαξαν με την άφιξη του Τόμας Τούχελ στην τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων. Ο Σάρι και ο Λάμπαρντ προσέγγισαν την περίπτωσή του λίγο διαφορετικά. Τον τοποθέτησαν πιο ψηλά στο γήπεδο και του ζήτησαν να πατάει περισσότερο περιοχή.

Ο Γερμανός τεχνικός όμως τον έβαλε ξανά στη φυσική του θέση, εκεί που ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πως να «σβήσει» κάθε αντίπαλο του από τον χάρτη. Η φετινή του σεζόν με τους «μπλε» θα του μείνει αξέχαστη. Και πως να μην του μείνει άλλωστε; Εκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά, καθώς μετά την κατάκτηση του τροπαίου του Champions League, έφτασε τους έξι τίτλους σε ισάριθμα χρόνια. Ας δούμε αναλυτικά τι έχει καταφέρει να πετύχει στην έως τώρα ποδοσφαιρική του καριέρα το «χαμογελαστό παιδί».

Tα κατέκτησε όλα!

Name me a player who has achieved so much in a short space of time starting from a lower league. Ngolo Kante career has been amazing he has won everything that there is to be won. I guess the Euros is the only thing left for him. pic.twitter.com/DLZZ7bTt5w — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) May 30, 2021

2015-16: Στην πρώτη του χρονιά στην Premier League με την Λέστερ κατέκτησε την Premier League

Στην πρώτη του χρονιά στην Premier League με την Λέστερ κατέκτησε την Premier League 2016-17 : Στην πρώτη του χρονιά ως ποδοσφαιριστής της Τσέλσι πήρε ξανά το Πρωτάθλημα Αγγλίας… σπίτι του!

: Στην πρώτη του χρονιά ως ποδοσφαιριστής της Τσέλσι πήρε ξανά το Πρωτάθλημα Αγγλίας… σπίτι του! 2017-18 : Αρκέστηκε με το Κύπελλο Αγγλίας, αλλά δεν ήταν «χορτασμένος». Έτσι έφτασε στο υψηλότερο σκαλοπάτι της καριέρας του, το καλοκαίρι του 2018. Όταν και στα γήπεδα της Ρωσίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Γαλλίας.

: Αρκέστηκε με το Κύπελλο Αγγλίας, αλλά δεν ήταν «χορτασμένος». Έτσι έφτασε στο υψηλότερο σκαλοπάτι της καριέρας του, το καλοκαίρι του 2018. Όταν και στα γήπεδα της Ρωσίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Γαλλίας. 2018-19: Κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο σε Ευρωπαϊκό διασυλλογικό επίπεδο, επικρατώντας, με τα χρώματα της Τσέλσι, με 4-1 της Άρσεναλ

Κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο σε Ευρωπαϊκό διασυλλογικό επίπεδο, επικρατώντας, με τα χρώματα της Τσέλσι, με 4-1 της Άρσεναλ 2019-20: Η συγκεκριμένη σεζόν τον βρήκε χωρίς κάποιο τίτλο, ωστόσο η «ξεκούραση» του άνοιξε την όρεξη για νέες επιτυχίες

Η συγκεκριμένη σεζόν τον βρήκε χωρίς κάποιο τίτλο, ωστόσο η «ξεκούραση» του άνοιξε την όρεξη για νέες επιτυχίες 2020-21: Επέστρεψε στους τίτλους και τις διακρίσεις με τον καλύτερο. Πανηγύρισε την κορυφή της Ευρώπης με την Τσέλσι, ως κατακτητής και του Champions League πλέον, ενώ μετά τους δύο ημιτελικούς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ενγκολό Καντέ χρίστηκε MVP και στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

N'Golo Kanté's #UCLFinal game by numbers for Chelsea: 85% passing accuracy

53 touches

11 duels won (most)

10 ball recoveries (most)

4 aerials won (!)

3 tackles

2 touches in the opp. box

2 clearances

2 interceptions

2 fouls won One of the great UCL Final performances. pic.twitter.com/dukI1LEL5d — Squawka Football (@Squawka) May 29, 2021

Ο MVP του Champions League

Στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης τα νούμερα του Καντέ μιλάνε από μόνα τους. ο... εξωγήινος Γάλλος σάρωσε τα πάντα και τους πάντες στο χορτάρι, αλλά αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά και στον αέρα. Σε επτά μονομαχίες που έδωσε, βγήκε νικητής στις τέσσερις, όντας ο κορυφαίος στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία για τους Μπλε, πίσω μόνο από Ρούμπεν Ντίας και Στόουνς συνολικά στο ματς. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Καντέ έχει ύψος μόλις 1,68...

85% ακρίβεια στην πάσα

53 επαφές με τη μπάλα

11 κερδισμένες μονομαχίες

10 ανακτήσεις της μπάλας

4 εναέριες μονομαχίες

3 τάκλιν

2 επαφές στην αντίπαλη περιοχή

2 κοψίματα

2 επεμβάσεις

2 κερδισμένα φάουλ

Μια ζωή σαν παραμύθι, γεμάτη με δράκους αλλά ο Γάλλος κατάφερε να τους κερδίσει, να φτάσει στην κορυφή και να κάνει τους πάντες να μιλούν για τον αδαμάντινο χαρακτήρα του. Την ώρα που όλοι οι συμπαίκτες του φτάνουν στην προπόνηση με τις Άστον Μάρτιν και τις Λαμποργκίνι, για τις οποίες καυχιούνται για ώρες στα αποδυτήρια, ο Καντέ παραμένει πιστός στο διακριτικό Μίνι Κούπερ του.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο Γάλλος μέσος διαφέρει από τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Γιατί ποτέ του δεν επιδίωξε να ξεχωρίσει ή να εκμεταλλευτεί τη φήμη του. Πίσω από το ήσυχο και ντροπαλό παρουσιαστικό κρύβεται ένας πανέξυπνος παίκτης που κατανοεί αμέσως τις εντολές του προπονητή, αποφεύγει τα πολλά λόγια και τις παραξενιές των σούπερ σταρ και δουλεύει ασταμάτητα. Ο Καντέ τερμάτισε το ποδόσφαιρο!

"70% of the earth is covered by water... The rest by N'Golo Kanté." pic.twitter.com/mci8zkIVWM — GAUTHAM (@gauth4m) May 30, 2021

Morning Champs and good morning Kante pic.twitter.com/Gl2aCBGuvG — Khaleesi (@Tendani) May 30, 2021

