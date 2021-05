Ο Ζορζίνιο έχασε στοίχημα και ξυρίστηκε on air μετά το Champions League (vid)

Λίγες ώρες πριν τον τελικό ο 29χρονος Ιταλός μέσος της Τσέλσι, έβαλε ένα στοίχημα δημοσιογράφο Φρεντ Καλντέιρα του βραζιλιάνικου TNT, το οποίο έλεγε πως σε περίπτωση που οι «μπλε» κατακτήσουν την κορυφή της Ευρώπης θα αλλάξουν λουκ!

Ετσι κι έγινε. Η Τσέλσι επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι, σήκωσε την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά» και ο Καλντέιρα, ο οποίος κουβαλούσε μαζί του μια ξυριστική μηχανή πήρε αρχικά το ελαφρύ γένι του Ζορζίνιο και στη συνέχεια ξύρισε και το δικό του σε ζωντανή μετάδοση.

Jorginho had an agreement with this Brazilian reporter that if Chelsea win the CL the reporter gets to shave Jorginho's beard and he in return will shave the reporter's moustache pic.twitter.com/4UCPsC73Fm

— Oluwaseun Juba (@JubaOluwaseun) May 30, 2021