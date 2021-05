Εξαλλος με τον Βέρνερ ο Βενγκέρ: «Επρεπε να είχε σκοράρει δύο φορές» (vid)

Ο Γερμανός επιθετικός των «μπλε» είχε ορισμένες ευκαιρίες για να χριστεί σκόρερ, αλλά τελικά δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει κάποιο γκολ. Ωστόσο, αυτό δεν στοίχισε στην ομάδα του, η οποία χάρη στον «χρυσό» σκόρερ Κάι Χάβερτς, επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Βέβαια, ο Αρσέν Βενγκέρ δεν δίστασε να κατακρίνει τον Τίμο Βέρνερ, για τον οποίο τόνισε πως θα έπρεπε να είχε σκοράρει δύο γκολ στις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

«Το ματς έπρεπε να είχε τελειώσει. Ο Βέρνερ έπρεπε να έχει σκοράρει δύο γκολ στις ευκαιρίες που είχε», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Βενγκέρ για τον Βέρνερ.

