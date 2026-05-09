Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τον τελικό της ΑΕΚ στο BCL, τις αναμετρήσεις της Super League και το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός για τους τελικούς της Novibet Volley League.

Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τόσο με ποδόσφαιρο, οσο και με μπάσκετ.

Από τις σημερινές αναμετρήσεις ξεχωρίζει ο τελικός της ΑΕΚ με τη Ρίτας Βίλνιους για το Basketball Champions League στην Μπανταλόνα. Το τζάμπολ του μεγάλου ματς είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τη μετάδοση να γίνεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 4.

Στο ποδόσφαιρο και τη Super League, ξεκινά η 7η αγωνιστική των plyaouts με τρια παιχνίδια. Στις 16:00, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά (Nova Sports 2), στις 17:00 ακολουθεί το ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR (Cosmote Sport 1), ενώ στις 19:30 η δράση ολοκληρώνεται με το Ατρόμητος - Παναιτωλικός (Nova Sports prime).

Μετά τον συγκλονιστικό τρίτο τελικό της Novibet Volley League που κρίθηκε με 16-14 στο τάι μπρέικ, ο ΠΑΟΚ στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν θέλει να φέρει τη σειρά με τον Παναθηναϊκό στα ίσια. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 και θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες μεταδόσεις και από την υπόλοιπη Ευρώπη, με το ματς ανάμεσα σε Λίβερβπουλ και Τσέλσι να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 14:00 και απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Premier League. Κρίσιμο παιχνίδι και για τη Μαντσεστερ Σίτι, που υποδέχεται την Μπρέντφορντ στις 17:300 (Nova Sports Premier League).