Η Τσέλσι κατέκτησε το Champions League ακριβώς όπως το έκανε το 2012 (pic & vids)

Η Τσέλσι επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι και με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το δεύτερο Champions League στην ιστορία της. Τελευταία φορά που είχε ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης ήταν το 2012, τότε που επικράτησε της Μπάγερν στα πέναλτι.

Αυτό, όμως, που προξενεί εντυπώσεις είναι οι συμπτώσεις που συνέβησαν πριν εννέα χρόνια και συνέβησαν ξανά φέτος. Τον Μάρτιο του 2012 η Τσέλσι απέλυσε τον Αντρέ Βίλας Μπόας, ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής και στο τέλος σήκωσε την κούπα. Μάλιστα, πριν αναλάβει ο Βίλας Μπόας, προπονητής της ομάδας ήταν ένας Ιταλός. Ο Κάρλο Αντσελότι. Πριν κάτσει στον πάγκο των «μπλε» ο Φρανκ Λάμπαρντ, προπονητής ήταν ξανά ένας Ιταλός. Ο Μαουρίτσιο Σάρι!

Επειτα, ο Φρανκ Λάμπαρντ απολύθηκε τον Ιανουάριο και στη θέση του οι Λονδρέζοι έφεραν τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή της Ευρώπης. Οπως δηλαδή έκανε εκείνη τη χρονιά ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο.

Σε​ αμφότερες τις σεζόν σε προημιτελικά και ημιτελικά η Τσέλσι απέκλεισε ομάδες από Πορτογαλία και Ισπανία αντίστοιχα. Το 2012 άφησε εκτός διοργάνωσης τις Μπενφίκα και Μπαρτσελόνα, ενώ φέτος τις Πόρτο και Ρεάλ! Αξίζει να σημειωθεί πως στον φετινό ημιτελικό σκόραρε ο Τίμο Βέρνερ. Μία μεταγραφή η οποία κόστισε 50 εκατ. ευρώ στην ομάδα του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Το 2012 είχε σκοράρει ο Φερνάντο Τόρες στα ημιτελικά, ο οποίος είχε κοστίσει το ίδιο ακριβώς ποσό.

Από την άλλη δε τη σεζόν 2011/12 που η Τσέλσι πήρε το Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι ήταν αυτή η οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Premier League. Παράλληλα, εκείνη τη χρονιά στην Ιταλία, είχε αναδειχθεί πρωταθλητής ο Αντόνιο Κόντε. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος έχει κάτσει και στον πάγκο της Τσέλσι, είχε οδηγήσει την Γιουβέντους στην κορυφή της Serie A, κάτι που πέτυχε και φέτος αλλά με την Ίντερ.

Βλέποντας κανείς όλες αυτές τις συμπτώσεις θα διαπιστώσει πως η ιστορία έδειχνε εξ' αρχής... Τσέλσι

When Chelsea last won the UCL in 2012:

Fired young manager mid-season

Beat Portuguese team in QF

Beat Spanish team in SF

New £50m striker scored in SF

Man City won PL

Conte won Serie A

Is history going to repeat itself? pic.twitter.com/qwUSxAz5Gn

— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021