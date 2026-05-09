Ισορροπία μέχρι τέλους στο «Άνφιλντ»! Λίβερπουλ και Τσέλσι αλληλοεξοντώθηκαν στο Μέρσεϊσαϊντ, με το τελικό 1-1 να κάνει λίγο πιο χαρούμενη την Τσέλσι που πήρε επιτέλους βαθμό μετά από έξι σερί ήττες στην Premier League. Η Ευρώπη ωστόσο ακόμα παραμένει εκτός εμβέλειας για τους Μπλε, οι οποίοι... γλίτωσαν στο τέλος χάρη στα δοκάρια του «Άνφιλντ».
Γκολάρα ο Χράφενμπερχ, απάντησε ο Έντσο
Οι παίκτες του Άρνε Σλοτ μπήκαν καλύτερα στον αγώνα κι ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους ευκαιρία, όταν ο Χράφενμπερχ έπιασε τρομερό φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή και σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας για το 1-0 στο 6΄. Πέντε λεπτά αργότερα η Λίβερπουλ άγγιξε το 2-0 με άστοχο σουτ του Φαν Ντάικ από θέση βολής, όμως προοδευτικά η Τσέλσι άρχισε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο.
Στο 28΄μάλιστα έριξε την πρώτη σοβαρή προειδοποιητική βολή με σκαστό, διαγώνιο σουτ του Κουκουρέγια που εξουδετέρωσε ο Μαμαρντασβίλι, προτού τελικά βρει την ισοφάριση επτά λεπτά αργότερα. Σε εκείνο το σημείο ο Έντσο Φερνάντες εκτέλεσε το φάουλ χαμηλά, ο Φοφανά μπήκε στη φάση και μπέρδεψε τον Μαμαρντασβίλι, με τη μπάλα να περνάει από όλους και να καταλήγει στα δίχτυα από τα πόδια του Αργεντινού.
Στο 39΄μάλιστα ο Έντσο είχε την ευκαιρία να φέρει τούμπα το ματς, όμως ο Μαμαρντασβίλι τον νίκησε στο τετ-α-τετ για να κρατήσει την ισορροπία. Με το καλησπέρα του β΄μέρους η Τσέλσι βρήκε τελικά τα αντίπαλα δίχτυα με τον Πάλμερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο στο VAR για οφσάιντ του Κουκουρέγια στην αρχή της φάσης. Ανάλογη ήταν και η κατάληξη στο γκολ του Τζόουνς για τη Λίβερπουλ, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά στο 58΄αλλά είχε προηγηθεί οφσάιντ του Χάκπο.
Δοκάρια... προστάτες
Ο ρυθμός στο ματς προοδευτικά έπεσε, όμως το τελευταίο κομμάτι του η Λίβερπουλ άγγιξε δις το προβάδισμα. Αρχικά ωστόσο η σουτάρα του Σομποσλάι σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού (71΄), ενώ δέκα λεπτά αργότερα η καρφωτή κεφαλιά του Φαν Ντάικ τράνταξε το οριζόντιο. Κάπως έτσι το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τη Λίβερπουλ να θέτει εν αμφιβόλω την παρουσία της στην 4η θέση και την Τσέλσι ακόμα να παλεύει να μπει στην πρώτη επτάδα από το -2.
Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Τζόουνς, Κονατέ (77΄Γκόμες), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Φρίμπονγκ, Ενγκουμόχα (67΄Ίσακ), Σομποσλάι, Χάκπο (77΄Κιέζα)
Τσέλσι (Κάλουμ ΜακΦάρλαν): Γιόργκενσεν, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Αντρέι Σάντος (63΄Τζέιμς), Καϊσέδο, Πάλμερ, Κουκουρέγια, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο
