Τσέλσι και Τσάμπι Αλόνσο φέρεται να βρίσκονται σε επαφές προκειμένου να συζητήσουν το σενάριο συνεργασίας τους από το προσεχές καλοκαίρι.

Όσο η Λίβερπουλ παραμένει αναποφάσιστη για το αν πρέπει να κινηθεί επίσημα για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο, η Τσέλσι έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως αποκαλύπτει το «Athletic», οι Μπλε έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Ισπανού προπονητή που παραμένει ελεύθερος από τον Ιανουάριο μετά την απομάκρυνσή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος παρουσιάζεται θετικός ως προς το αυτό το σενάριο, αν και ακόμα το αγγλικό κλαμπ δεν βιάζεται να «τρέξει» τις διαδικασίες και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των επιλογών της. Την ίδια ώρα άλλωστε το δημοσίευμα προσθέτει ότι και ο Άντονι Ιραόλα παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο, ιδίως από τη στιγμή που στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ.

Θυμίζουμε πως στα 2,5 χρόνια στη Bundesliga, ο Τσάμπι Αλόνσο κατάφερε την πρώτη σεζόν να σώζει τη Λεβερκούζεν από υποβιβασμό και να τη βγάλει Ευρώπη, προτού.... σαρώσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο με το νταμπλ στη Γερμανία και με παρουσία στον τελικό του Europa League. Τα επιτεύγματά του τον οδήγησαν στον πάγκο της Ρεάλ το καλοκαίρι του 2025, όμως η παρουσία του στην ισπανική πρωτεύουσα δεν κράτησε για πολύ.

Παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα με 14 νίκες στα πρώτα 15 ματς της σεζόν, ο Αλόνσο σταδιακά έχασε την εύνοια των αποδυτηρίων και πολύ γρήγορα οδηγήθηκε στην έξοδο από το κλαμπ. Το διαζύγιο τελικά επικυρώθηκε μετά την απώλεια του Super Cup Ισπανίας από τη Μπαρτσελόνα στις αρχές του Ιανουαρίου, αφήνοντας τους Μερένγκες στο -4 από την κορυφή του πρωταθλήματος.