Το φιλί και τα δάκρυα της μητέρας του Καντέ (vids)

Οταν έφτασε η στιγμή να περάσουν στο βάθρο για την απονομή, όλοι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι φίλησαν το τρόπαιο του Champions League. Εκτός από έναν.

Τον Ν'Γκολο Καντέ. Ο ταπεινός Γάλλος μέσος και MVP της αναμέτρησης, απλά το ακούμπησε και στη συνέχεια πήγε δίπλα στους συμπαίκτες του για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί.

Kante didn't kiss the cup... How humble can someone be #UCLfinal #Chelsea pic.twitter.com/UZeJJi4WpI

Από την πλευρά της η μητέρα του Καντέ δεν θα μπορούσε να μην είναι υπερήφανη για τον γιο της για όλα όσα έχει πετύχει έως τώρα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και με δάκρυα στα μάτια έδωσε ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά στον Καντέ.

Hope we can all make our mum proud the way Kante has, this is so wholesome

pic.twitter.com/LfpQ8thqbI

— Yahya (@CFCYahya) May 29, 2021