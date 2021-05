Τιάγκο Σίλβα - Τούχελ: Από την αγκαλιά της παρηγοριάς σε αυτή της χαράς! (pic)

Ήταν από τους βασικούς συντελεστές της περσινής καταπληκτικής πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν η οποία έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Champions League. Εκεί όμως το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου αποδείχτηκε αξεπέραστο με τους Βαυαρούς να επικρατούν με 1-0.

Μετά το τέλος εκείνου του αγώνα Τόμας Τούχελ και Τιάγκο Σίλβα προσπαθούσαν να παρηγορήσει ο ένας τον άλλον. Η μοίρα τα έφερε έτσι και τόσο ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός όσο και ο Γερμανός τεχνικός είπαν αντίο το καλοκαίρι στην Παρί με τους δύο να ανανεώνουν το ραντεβού στο Λονδίνο για χάρη της Τσέλσι.

Ένα χρόνο μετά η δικαίωση ήρθε και για τους δύο. Νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Οπόρτο και η Τσέλσι είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κι έτσι, στο τέλος ήρθε η ώρα η αγκαλιά παρηγοριάς να μετατραπεί σε αγκαλιά χαράς.

Thomas Tuchel & Thiago Silva.

Together in defeat. Together in victory pic.twitter.com/qc1eKLxqhm

— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021