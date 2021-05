Ο Μπάλακ πήγε σε στριπ κλαμπ αλλά έβλεπε τον τελικό στο κινητό του (vid)

Ο 44χρονος πλέον Μίκαελ Μπάλακ, ο θρύλος των «μπλε» καθώς φόρεσε τη φανέλα τους από το 2006 μέχρι το 2010, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα, ε​πέλεξε να πάει ανήμερα του τελικού του Champions League σε στριπ κλαμπ.

Παρά το γεγονός ότι οι «καυτές» χορεύτριες οι οποίες ήταν δίπλα του έκαναν τα πάντα για να του αποσπάσουν την προσοχή, ο Μπάλακ δεν είχε μάτια για τίποτε άλλο πέρα από μεγάλο τελικό, τον οποίο παρακολούθησε προσηλωμένος από την μικρή οθόνη του κινητού του.

Michael Ballack only had one thing on his mind tonight. pic.twitter.com/ioHPLY7qTK

— Mirror Football (@MirrorFootball) May 29, 2021