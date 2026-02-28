Η Τουρκία πήρε το ντέρμπι κόντρα στη Σερβία, κερδίζοντας με 78-82. Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στο τρίτο «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική Ελλάδος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαυροβουνίου και ηττήθηκε με 65-67. Την ίδια ώρα στο άλλο ματς του ομίλου της «γαλανόλευκης», η Πορτογαλία επικράτησε της Ρουμανίας με 99-82.

Με buzzer-beater του Φρανσίσκο η Γαλλία... απέδρασε από την Ουγγαρία με 71-74. Με τον ίδιο τρόπο ο Τζόρνταν Λόιντ έκρινε την αναμέτρηση της Πολωνίας μέσα στη Ρίγα με νικητήριο σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 82-84.

Δείτε το πανόραμα των Προκριματικών

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Γεωργία-Ουκρανία 79-92

Δανία-Ισπανία 64-74

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ουκρανία-Δανία 88-71

Ισπανία-Γεωργία 90-61

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Ισπανία 3-0 Ουκρανία 2-1 Γεωργία 1-2 Δανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Γεωργία - Δανία (19:00)

Ισπανία - Ουκρανία (21:30)

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76

Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Πορτογαλία 2-1 Ελλάδα 2-1 Μαυροβούνιο 2-1 Ρουμανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ρουμανία - Πορτογαλία (19:00)

Μαυροβούνιο - Ελλάδα (20:00)

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σερβία-Ελβετία 90-86

Τουρκία-Βοσνία 93-71

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ελβετία - Τουρκία 60-85

Βοσνία - Σερβία 72-74

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Τουρκία 3-0 Σερβία 2-1 Βοσνία 1-2 Ελβετία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ελβετία - Βοσνία (20:00)

Τουρκία - Σερβία (20:00)

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Λιθουανία-Ιταλία 81-82

Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ισλανδία - Λιθουανία 86-85

Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία 57-93

Κατάταξη

Ισλανδία 2-1 Ιταλία 2-1 Λιθουανία 1-2 Μεγάλη Βρετανία 1-2

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Λιθουανία - Ισλανδία (18:30)

Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κροατία-Κύπρος 100-60

Γερμανία-Ισραήλ 89-69

Αποτελέσματα -2η αγωνιστική

Ισραήλ - Κροατία 71-85

Κύπρος - Γερμανία 64-83

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Γερμανία - Κροατία (19:00)

Κύπρος - Ισραήλ (19:00)

Κατάταξη

Κροατία 3-0 Γερμανία 2-1 Ισραήλ 1-2 Κύπρος 0-3

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Λετονία-Ολλανδία 78-86

Πολωνία-Αυστρία 90-78

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Αυστρία - Λετονία 85-87

Ολλανδία - Πολωνία 83-85

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Πολωνία 3-0 Ολλανδία 2-1 Λετονία 1-2 Αυστρία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (01/03)

Ολλανδία - Αυστρία (15:30)

Πολωνία - Λετονία (21:30)

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82

Γαλλία-Βέλγιο 79-63

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Βέλγιο - Ουγγαρία 85-87

Φινλανδία - Γαλλία 83-76

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Ουγγαρία 2-1 Φινλανδία 2-1 Γαλλία 2-1 Βέλγιο 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Φινλανδία - Βέλγιο (18:30)

Γαλλία - Ουγγαρία (19:00)

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σλοβενία-Εσθονία 93-94

Τσεχία-Σουηδία 97-80

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Εσθονία - Τσεχία 92-97

Σουηδία - Σλοβενία 83-84

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Σλοβενία - Τσεχία 99-59

Σουηδία - Εσθονία 77-88

Κατάταξη

Σλοβενία 2-1 Εσθονία 2-1 Τσεχία 2-1 Σουηδία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)