FIBA World Cup 2027: Το πανόραμα των προκριματικών
Η Εθνική Ελλάδος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαυροβουνίου και ηττήθηκε με 65-67. Την ίδια ώρα στο άλλο ματς του ομίλου της «γαλανόλευκης», η Πορτογαλία επικράτησε της Ρουμανίας με 99-82.
Με buzzer-beater του Φρανσίσκο η Γαλλία... απέδρασε από την Ουγγαρία με 71-74. Με τον ίδιο τρόπο ο Τζόρνταν Λόιντ έκρινε την αναμέτρηση της Πολωνίας μέσα στη Ρίγα με νικητήριο σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 82-84.
Δείτε το πανόραμα των Προκριματικών
Group A
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Γεωργία-Ουκρανία 79-92
- Δανία-Ισπανία 64-74
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Ουκρανία-Δανία 88-71
- Ισπανία-Γεωργία 90-61
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Ουκρανία - Ισπανία 66-86
- Δανία - Γεωργία 71-89
Κατάταξη
- Ισπανία 3-0
- Ουκρανία 2-1
- Γεωργία 1-2
- Δανία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
- Γεωργία - Δανία (19:00)
- Ισπανία - Ουκρανία (21:30)
Group B
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
- Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
- Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Κατάταξη
- Πορτογαλία 2-1
- Ελλάδα 2-1
- Μαυροβούνιο 2-1
- Ρουμανία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
- Ρουμανία - Πορτογαλία (19:00)
- Μαυροβούνιο - Ελλάδα (20:00)
Group C
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Σερβία-Ελβετία 90-86
- Τουρκία-Βοσνία 93-71
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Ελβετία - Τουρκία 60-85
- Βοσνία - Σερβία 72-74
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Κατάταξη
- Τουρκία 3-0
- Σερβία 2-1
- Βοσνία 1-2
- Ελβετία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
- Ελβετία - Βοσνία (20:00)
- Τουρκία - Σερβία (20:00)
Group D
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ιταλία-Ισλανδία 76-81
- Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Λιθουανία-Ιταλία 81-82
- Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Ισλανδία - Λιθουανία 86-85
- Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία 57-93
Κατάταξη
- Ισλανδία 2-1
- Ιταλία 2-1
- Λιθουανία 1-2
- Μεγάλη Βρετανία 1-2
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
- Λιθουανία - Ισλανδία (18:30)
- Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)
Group E
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Κροατία-Κύπρος 100-60
- Γερμανία-Ισραήλ 89-69
Αποτελέσματα -2η αγωνιστική
- Ισραήλ - Κροατία 71-85
- Κύπρος - Γερμανία 64-83
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Ισραήλ - Κύπρος 94-54
- Κροατία - Γερμανία 93-88
Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)
- Γερμανία - Κροατία (19:00)
- Κύπρος - Ισραήλ (19:00)
Κατάταξη
- Κροατία 3-0
- Γερμανία 2-1
- Ισραήλ 1-2
- Κύπρος 0-3
Group F
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Λετονία-Ολλανδία 78-86
Πολωνία-Αυστρία 90-78
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Αυστρία - Λετονία 85-87
- Ολλανδία - Πολωνία 83-85
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Αυστρία - Ολλανδία 71-81
- Λετονία - Πολωνία 82-84
Κατάταξη
- Πολωνία 3-0
- Ολλανδία 2-1
- Λετονία 1-2
- Αυστρία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (01/03)
- Ολλανδία - Αυστρία (15:30)
- Πολωνία - Λετονία (21:30)
Group G
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82
- Γαλλία-Βέλγιο 79-63
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Βέλγιο - Ουγγαρία 85-87
Φινλανδία - Γαλλία 83-76
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Ουγγαρία - Γαλλία 71-74
- Βέλγιο - Φινλανδία 66-71
Κατάταξη
- Ουγγαρία 2-1
- Φινλανδία 2-1
- Γαλλία 2-1
- Βέλγιο 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)
- Φινλανδία - Βέλγιο (18:30)
- Γαλλία - Ουγγαρία (19:00)
Group H
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Σλοβενία-Εσθονία 93-94
- Τσεχία-Σουηδία 97-80
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Εσθονία - Τσεχία 92-97
- Σουηδία - Σλοβενία 83-84
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Σλοβενία - Τσεχία 99-59
- Σουηδία - Εσθονία 77-88
Κατάταξη
- Σλοβενία 2-1
- Εσθονία 2-1
- Τσεχία 2-1
- Σουηδία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)
- Εσθονία - Σουηδία (19:00)
- Τσεχία - Σλοβενία (19:00)
