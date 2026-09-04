Το ημερολόγιο έγραφε 4 Σεπτεμβρίου 2002 όταν μια... παρέα Αργεντινών λύγισε με 87-80 τις ΗΠΑ στο σπίτι τους και άνοιξε την... όρεξη της Εθνικής Ελλάδας για το έπος του 2006.

4 Σεπτεμβρίου 2002... Οι ΗΠΑ δεν ήταν πλέον άτρωτες με την... υπογραφή της Αργεντινής! Οι «Γκαούτσος» σόκαραν τους αστέρες του NBA στην Ιντιανάπολις και υποχρέωσαν την «Αστερόεσσα» στην παρθενική της ήττα με ομάδα που αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από παίκτες του «μαγικού κόσμου».

Στο 14ο MundoBasket της ιστορίας η Αργεντινή των Τζινόμπιλι, Νοσιόνι, Σκόλα και Ομπέρτο μεταξύ άλλων, σημείωσαν μια νίκη-μνημείο στην ιστορία του αθλήματος, η οποία άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη, απέδειξε περίτρανα πως οι ΗΠΑ είχαν την «Αχίλλειο πτέρνα» τους και αποτέλεσε τον προάγγελο αντίστοιχων επιτυχιών και για άλλες χώρες με πρώτη και καλύτερη την Εθνική Ελλάδας του 2006 στην Ιαπωνία.

Είκοσι-τέσσερα χρόνια πριν, η χώρα της Λατινικής Αμερικής αγωνιζόμενη με αυταπάρνηση και μπασκετικό... τσαμπυκά «ταπείνωσε» τη μεγαλύτερη μπασκετική δύναμη εντός των τειχών, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη της ήττα μετά από 58 σερί νίκες, που είχαν έως τότε. Στο «Conseco Field House» της Ιντιανάπολις, η τετράδα των Τζινόμπιλι (15 πόντοι, 3 ασίστ), Ομπέρτο (11 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Σκόλα (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Νοσιόνι (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ) έκοβε και... έραβε, με τους οικοδεσπότες να μην έχουν καμία ελπίδα. Το «μπασκετικό κάρμα» έγραφε... Αργεντινή.

Παίκτες όπως οι Πολ Πιρς (μετέπειτα πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Σέλτικς), Σον Μάριον, Αντρέ Μίλερ, Μπαρόν Ντέιβις, Ρέτζι Μίλερ, Μπεν Γουάλας και Ζερμέιν Ο'Νιλ μεταξύ άλλων, έχασαν τη... γη κάτω από τα πόδια τους, καθώς ήξεραν πως πλέον μπορούν να ηττηθούν. Ο Πολ Πιρς δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Νιώθω ντροπή που είμαι μέλος της πρώτης ομάδας αποτελούμενης από ΝΒΑers που ηττήθηκε σε μεγάλη διοργάνωση. Μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ακόμα κι έτσι θα είμαστε “αυτή η ομάδα». Για την ιστορία, η Ασημένια ηττήθηκε στον τελικό της διοργάνωσης από την τότε Γιουγκοσλαβία με 84-77 στην παράταση (74-74 κ.δ).

Η καταπληκτική εκείνη φουρνιά της Αργεντινής, που δύο χρόνια αργότερα πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας έδωσε πρώτη το... παράδειγμα και οι υπόλοιποι ακολούθησαν.

Τα δεκάλεπτα: 34-21, 53-37, 68-60, 87-80

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Σάντσεθ 9(1), Τζινόμπιλι 15, Μοντέκια, Ομπέρτο 11, Φερνάντεθ 2, Σκονοκίνι 7, Σκόλα 13, Νοτσιόνι 14, Παλαντίνο 7(1), Βολκοβίσκι 9(1)



ΗΠΑ: Φίνλεϊ 14(2), Μπ. Ντέιβις 7, Α. Μίλερ 14(1), Ο’ Νιλ 8, Α. Ντέιβις 3, Πιρς 22(5), Ρ. Μίλερ 5(1), Μάριον 4, Ουάλας 3, Μπραντ

Η Εθνική Ελλάδας ήταν η... Αργεντινή στη Σαϊτάμα

Τέσσερα χρόνια αργότερα, την 1η Σεπτέμβρη του 2006, η Εθνική Ελλάδας σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της, μέχρι την... επόμενη στην ιστορία της. Τα «παιδιά» του Παναγιώτη Γιαννάκη υπέταξαν τις ΗΠΑ των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Καρμέλο Άντονι και Ντουέιν Ουέιντ μεταξύ άλλων με 101-95 στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο του MundoBasket 2006. Η γαλανόλευκη παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ λύγισε με 100άρα την υπερομάδα των Αμερικανών, οι οποίοι την... πάτησαν όπως με τους Αργεντινούς το 2002.

Η γαλανόλευκη έχασε στον τελικό από την Ισπανία με 70-47 κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο αλλά τίποτα δεν μπορεί να διαγράψει τη μυθική επικράτηση της καταπληκτικής Εθνικής, η οποία μιμήθηκε τον «άθλο» των Αργεντινών που έκαναν τις ΗΠΑ να μην φαίνονται και τόσο... φόβητρο, σαν σήμερα το 2002.