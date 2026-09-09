Το ημερολόγιο έγραφε 09/09/07 όταν η «signature move» του Βασίλη Σπανούλη... σώριασε στο παρκέ τον Πλάνινιτς και έδωσε μια νίκη - μνημείο στην Εθνική Ελλάδας.

9 Σεπτεμβρίου 2007, EuroBasket Ισπανίας. Στη Μαδρίτη η Εθνική Ελλάδας διασταύρωνε τα ξίφη της με την Κροατία σε ένα ματς - σταθμό για το μέλλον της στη διοργάνωση. Με 6,6 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, ο Διαμαντίδης κάνει την επαναφορά από την «baseline» και ο Σπανούλης με μια κίνηση... Σπανούλη ρίχνει τον Πλάνινιτς στο παρκέ, το... χλατσώνει από τα 8 μέτρα και με το ασύλληπτο «buzzer beater» διαμορφώνει το 81-78, στέλνοντας τη γαλανόλευκη μια ανάσα από τα προημιτελικά.

Ήταν άλλος ένας αγώνας - ορόσημο στην ιστορία του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, που έμελλε να σημαδευτεί από τον «Kill Bill» και τις «παγωμένες φλέβες» του. Η Ελλάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη πήγε στα γήπεδα της Ιβηρικής Χερσονήσου έχοντας την πίεση του φαβορί, καθώς ήταν η Πρωταθλήτρια Ευρώπης και η Δευτεραθλήτρια Κόσμου.

Άλλη μια ανατροπή - έπος από το -13

Η Εθνική αντιμετώπιζε την Κροατία στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των ομίλων (Group E) του EuroBasket 2007, σε παιχνίδι που δεν ήταν νοκ άουτ αλλά ήθελε «πάση θυσία» τη νίκη, ούτως ώστε με επικράτηση εις βάρος της Πορτογαλίας στην επόμενη αναμέτρηση να έπαιρνε το εισιτήριο για τους «8». Ο αγώνας είχε τον χαρακτήρα του ντέρμπι και έτσι ακριβώς ήταν. Με... μπροστάρηδες τους Λάζαρο Παπαδόπουλο και Δήμο Ντικούδη, η Ελλάδα ήταν μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο με 20-19.

Ωστόσο το... σκηνικό άλλαξε άρδην στη δεύτερη περίοδο. Οι εντυπωσιακοί Πλάνινιτς και Κασούν πήραν από το... χεράκι τη «Χρβάτσκα», η οποία πήγε στην ανάπαυλα με το υπέρ της +7 (40-33). Έξι λεπτά πριν το 30' οι Κροάτες εκτόξευσαν τη διαφορά στους 13 πόντους (50-37) και το μέλλον ήταν δυσοίωνο για την Εθνική.

Κάπου εκεί, ο Διαμαντίδης το πήρε... προσωπικά και με διαδοχικά καλάθια μείωσε για το εθνόσημο σε 50-45. Το σύνολο του «Δράκου» μάλιστα έφερε... τούμπα το παιχνίδι με σκληρή άμυνα και πληθωρικό παιχνίδι στην επίθεση και μπήκε προηγούμενο στο καθοριστικό δεκάλεπτο (58-54).

Η τελευταία περίοδος ήταν το λιγότερο συγκλονιστική με τις δύο χώρες να πηγαίνουν πόντο - πόντο μέχρι το 38ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, το «μαγικό» αριστερό χέρι του «3D» έστειλε την Ελλάδα στο +5 (76-71). Η ομάδα του Ρέπεσα δεν τα παράτησε και με καλάθια των Ούκιτς και Πόποβιτς μείωσε στον πόντο (77-76). Οι 1/2 βολές από τον Διαμαντίδη και το εύστοχο ζευγάρι στη γραμμή της φιλανθρωπίας από τον Πόποβιτς υπέγραψαν το 78-78, 6,6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Και τα υπόλοιπα είναι... ιστορία!

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 33-40, 58-54, 81-78

Ελλάδα (Γιαννάκης): Διαμαντίδης 23 (4 τρ.), Χατζηβρέττας 2, Βασιλόπουλος, Ντικούδης 9, Παπαδόπουλος 22, Μπουρούσης, Πελεκάνος, Σπανούλης 14 (3 τρ.), Τσαρτσαρής, Παπαλουκάς 11 (2 τρ.), Ζήσης, Κακιούζης

Κροατία (Ρέπεσα): Κους 7 (1 τρ.), Τόμας 11 (1 τρ.), Πλάνινιτς 10 (2 τρ.), Μπάρατς 8, Πρκάτσιν 2, Πόποβιτς 11 (3 τρ.), Κασούν 15, Ούκιτς 10, Ρόζιτς 2, Μάρκοτα 2, Μπάνιτς

Μια τρομερή παρουσία και μια χαμένη... ευκαιρία

Η φανταστική εκείνη γενιά της Εθνικής Ελλάδας κουβαλούσε το βάρος του Βελιγραδίου και της Σαϊτάμα και απέδειξε επιβλητικά πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Πέρασε στα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την οικοδέσποινα Ισπανία (82-77) σε ένα παιχνίδι με... περίεργες διαιτητικές αποφάσεις και κατέλαβε εντέλει την τέταρτη θέση, αφού ηττήθηκε από τους Λιθουανούς με 78-69 στον Μικρό Τελικό.

Η Κροατία έμεινε εκτός από τη Γερμανία στους «8» και μετά από αγώνες κατάταξης τερμάτισε 6η στη διοργάνωση. Για την ιστορία, η Ρωσία κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας στον Τελικό την οικοδέσποινα Ισπανία (60-59) σε ένα ματς - θρίλερ, στις 16 Σεπτεμβρίου 2007. Το νικητήριο καλάθι πέτυχε ο J.R. Holden, ενώ ο Αντρέι Κιριλένκο αναδείχθηκε MVP του τουρνουά.