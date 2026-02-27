Η Εθνική δεν είχε… μυαλό

Η καλή άμυνα δεν ήταν αρκετή, καθώς η αδυναμία στην οργάνωση και το 17,6% στα τρίποντα οδήγησαν την Εθνική ομάδα στην εντός έδρας ήττα από το Μαυροβούνιο. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Η Εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα (65-67) από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, «πληρώνοντας ακριβά» τις εμφανείς αδυναμίες της στην επίθεση και κυρίως την έλλειψη ενός καθαρού «εγκεφάλου» στο παιχνίδι της, όσον αφορά το κομμάτι της οργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν εκνευριστικά άστοχο από την περιφέρεια, με μόλις 6/34 τρίποντα (17,6%), ενώ έχασε ξεκάθαρα τη μάχη των ριμπάουντ (31 έναντι 44). Την ίδια στιγμή, η απουσία ενός έμπειρου πόιντ γκαρντ, ενός παίκτη που θα μπορούσε να ελέγξει τον ρυθμό και να αποσυμπιέσει την ομάδα απέναντι στην πίεση του αντιπάλου στον χειριστή της μπάλας, ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

Η άμυνα της ελληνικής ομάδας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, κρατώντας το Μαυροβούνιο στους 67 πόντους και αναγκάζοντάς το σε 20 λάθη. Ωστόσο, με ποσοστό 43,6% εντός παιδιάς (24/55), ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Στο παιχνίδι «5 εναντίον 5», η Εθνική ομάδα δεν είχε τον παίκτη που θα έπαιρνε πρωτοβουλίες, θα δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του και θα έδινε ξεκάθαρο προσανατολισμό στην επίθεση.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί έκπληξη. Οι διεθνείς είχαν ελάχιστο χρόνο μαζί, με αρκετούς να ενσωματώνονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τις υποχρεώσεις τους με τους «αιώνιους», όπως οι Παπανικολάου, Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου και Καλαϊτζάκης. Η χημεία δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη μια μέρα στην άλλη και οι συνεργασίες απαιτούν χρόνο, κάτι που σε αυτές τις διοργανώσεις δεν έχουν οι προπονητές.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να κάνει θαύματα μέσα σε λίγες ημέρες. Η ομάδα χρειάζεται υπομονή, δουλειά και κυρίως έναν παίκτη στη θέση του πόιντ γκαρντ που θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς στην οργάνωση. Έναν παίκτη που θα μοιράζει σωστά την μπάλα, θα διαβάζει τις καταστάσεις και θα προσδίδει ηρεμία όταν η πίεση αυξάνεται στα γκαρντ από τον αντίπαλο.

Πλέον, η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η Εθνική ομάδα καλείται να αντιδράσει στο δεύτερο παιχνίδι της προσεχούς Δευτέρας (2/3) στην Ποντγκόριτσα με το Μαυροβούνιο. Για να επιστρέψει με τη νίκη η «επίσημη αγαπημένη», θα χρειαστεί καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και πάνω απ’ όλα το «μυαλό» που της έλειψε στο πρώτο παιχνίδι.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέρει καλύτερα από τον καθένα τους παίκτες που έχει στα χέρια του και είναι σχεδόν σίγουρο πως τη Δευτέρα (3/2) στην Ποντγκόριτσα θα δούμε μια Εθνική εντελώς διαφορετική, καθώς γνωρίζει καλά πως να παίρνει το 100% απ’ όλους, αρκεί να έχει τον στοιχειώδη χρόνο μπροστά του, καθώς στο παιχνίδι που διεξήχθη στη Sunel Arena είχε ελάχιστες ώρες πριν προσγειωθεί στην Αθήνα από το Μονακό.

Συνεπώς, υπομονή και πίστη στον ομοσπονδιακό τεχνικό, προκειμένου να δείξει η Ελλάδα το μπάσκετ που μπορεί να παίξει, καθώς ο πήχης των προσδοκιών είναι μεγάλος...



